Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu

Sao quốc tế 12/09/2025 11:19

Thông tin Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu được công ty quản lý và cảnh sát xác nhận chiều 11/9. Cơ quan chức năng loại bỏ nghi vấn hình sự liên quan đến vụ việc.

Sự ra đi đột ngột của Vu Mông Lung khiến showbiz Hoa ngữ chấn động. Các nghệ sĩ thân thiết với anh như Văn Dĩ Phàm, Cao Thái Vũ đăng bài tiếc thương... trong khi nhiều khán giả bất ngờ, thương xót. 

 

Vu Mông Lung có hơn 26 triệu fan trên Weibo. Lần gần nhất anh đăng tải hình ảnh là hôm 29/8. Nam diễn viên chia sẻ bức ảnh dạo chơi, ngắm cảnh thiên nhiên sông nước, thu hút hơn 17.000 bình luận. 

Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu - Ảnh 1Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu - Ảnh 2
Hình ảnh cuối cùng của diễn viên Vu Mông Lung.

Hôm 2/9, nam diễn viên đăng tải bài viết Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc. 

Lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của Vu Mông Lung là trong chương trình Phấn đấu vì đất nước - Thần Thủy hát mừng Lễ hội đua thuyền rồng của CCTV. Trong chương trình, anh hát ca khúc Đất đai màu mỡ dệt nên những giấc mơ cùng 3 nam diễn viên trẻ khác.

Giới truyền thông cũng phát hiện 2 công ty do anh đứng tên gồm Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh Khởi Mông Thượng Hải và Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh Tiên Mông Đông Dương, đều đã trong trạng thái giải thể.

Công ty Khởi Mông Thượng Hải thành lập tháng 8/2017, đến tháng 11/2024 giải thể, vốn đầu tư 5 triệu NDT, là doanh nghiệp tư nhân do Vu Mông Lung sở hữu 100%. 

 

Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu - Ảnh 3
Khí chất thần tiên của Thượng thần Bạch Chân

Công ty Tiên Mông Đông Dương thành lập tháng 9/2016, đến tháng 7/2025 giải thể, cũng là doanh nghiệp tư nhân do Vu Mông Lung sở hữu toàn bộ.

Tối 10/9, Vu Mông Lung đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tiệc được tổ chức tại nhà riêng của một người bạn trong nhóm.

Đến khuya, mọi người trở về phòng ngủ. Khoảng 6 giờ sáng ngày 11/9, bạn bè gõ cửa phòng đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.  Lúc này, một người hàng xóm dắt chó đi dạo vô tình phát hiện thi thể người đàn ông trước nhà và báo cảnh sát. 

 

Cơ quan chức năng tìm thấy trong túi áo của nam diễn viên có 2 chiếc đồng hồ Rolex. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng anh ngủ có dấu hiệu bị cạy mở. 

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung đã đột ngột qua đời.

