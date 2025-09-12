Giám khảo LHP Venice lên tiếng về tranh cãi đối với chiến thắng của Tân Chỉ Lôi

Sao quốc tế 12/09/2025 07:15

Sau khi Tân Chỉ Lôi làm nên lịch sử, trở thành người Trung Quốc thứ 3 thắng giải “Nữ chính xuất sắc nhất” của LHP Venice, sau Củng Lợi và Diệp Đức Nhàn, bên cạnh những lời chúc mừng, cũng có những tranh luận về kết quả.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, nữ minh tinh Triệu Đào - một trong những thành viên ban giám khảo của Liên hoan phim (LHP) quốc tế Venice - đã chia sẻ về chiến thắng của Tân Chỉ Lôi.

Một số ý kiến cho rằng, chiến thắng của Tân Chỉ Lôi phần lớn dựa vào Triệu Đào - nữ diễn viên Trung Quốc có mặt trong đội ngũ ban giám khảo của LHP Venice năm nay.

Giám khảo LHP Venice lên tiếng về tranh cãi đối với chiến thắng của Tân Chỉ Lôi - Ảnh 1

Triệu Đào đã có kinh nghiệm làm giám khảo tại 3 liên hoan phim quốc tế hạng A và cả 3 lần đều góp phần giúp các tác phẩm của Trung Quốc dành giải thưởng như phim "Spring Tide” (2019), "Snow Leopard" (2023), "A Long Shot" (2023).

Trước những tranh cãi, Triệu Đào khẳng định chiến thắng của Tân Chỉ Lôi với vai diễn trong phim “The Sun Rises On Us All” (Mặt trời treo giữa bầu trời) là kết quả thuyết phục tất cả thành viên ban giám khảo.

Giám khảo LHP Venice lên tiếng về tranh cãi đối với chiến thắng của Tân Chỉ Lôi - Ảnh 2

Theo chia sẻ, các giám khảo đã cùng nhau uống trà và lựa chọn kết quả cuối cùng một cách thuận lợi. Mặc dù có một vài ý kiến trái chiều, nhưng không có cuộc tranh cãi căng thẳng như tin đồn.

​Trong quá trình đánh giá, ban giám khảo đã xem xét lại những thảo luận trước đó, rồi tiến hành bỏ phiếu cho từng hạng mục giải thưởng riêng biệt.

Do các giám khảo có chuyên môn và sở thích cá nhân khác nhau, nên tiêu chí đánh giá cho từng hạng mục cũng khác nhau. Ở giải Nữ chính xuất sắc nhất, các giám khảo có những ứng viên riêng và đều bảo vệ quan điểm của mình. Để đánh giá diễn xuất của diễn viên, ban giám khảo cũng phải xem xét bộ phim mà họ tham gia.

Triệu Đào đã giải thích về những vấn đề đạo đức mà tác phẩm “The Sun Rises On Us All” truyền tải. Đồng thời, bà đánh giá vai diễn Mỹ Vân của Tân Chỉ Lôi trong bộ phim này “vô cùng xuất sắc” khi xét đến sự trọn vẹn của nhân vật và mức độ hoàn thành diễn xuất.

Giám khảo LHP Venice lên tiếng về tranh cãi đối với chiến thắng của Tân Chỉ Lôi - Ảnh 3

Cuối cùng, ý kiến của Triệu Đào đã được ban giám khảo đồng thuận. Trong quá trình bỏ phiếu, tất cả các giám khảo đều nhất trí tán thành với chiến thắng của Tân Chỉ Lôi. Những điều này chứng minh Triệu Đào thực sự đã có công lớn trong việc diễn giải tác phẩm, vai diễn cho các giám khảo phương Tây để thuyết phục họ.

Song, không thể phủ nhận màn thể hiện xuất sắc của Tân Chỉ Lôi là yếu tố quan trọng đã chinh phục toàn bộ thành viên ban giám khảo LHP Venice lần thứ 82.

