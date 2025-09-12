Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài gây ngập trên diện rộng, quân đội và công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Hàng chục nhà dân bị ngập, nước lũ dâng vào nhà, hư hỏng nhiều đồ đạc. Ô tô, xe máy không thể lưu thông vào vùng ngập sâu. Người dân phải di chuyển bằng xe máy cày qua vùng ngập sâu.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 12/9, chính quyền xã Bình An cùng các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lũ lụt xảy ra tại địa bàn.Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 12/9, chính quyền xã Bình An cùng các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lũ lụt xảy ra tại địa bàn.

Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài gây ngập trên diện rộng, quân đội và công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 1
Mưa lớn gây ngập ở Đồng Nai. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Trước đó, do mưa lớn kéo dài vào lúc chiều tối ngày 11/9 đã gây ngập lụt nặng tại khu vực gần Suối Giang Điền, ấp An Bình, xã Bình An.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 12/9 xã Bình An báo cáo trên địa bàn xảy ra mưa lớn gây ngập cục bộ, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 đã liên hệ phối hợp với xã Bình An, ban chỉ huy quân sự xã huy động lực lượng hỗ trợ di dời tài sản cho nhân dân đảm bảo an toàn.

Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài gây ngập trên diện rộng, quân đội và công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 2
Di dời tài sản người dân trong khu vực ngập. Báo Tiền Phong. 

Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 đã cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cứu nạn cứu hộ gồm 1 xe tải, 1 ca nô, 1 xuồng tay… đến địa điểm ngập để hỗ trợ đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện tại còn một hộ dân chưa di dời, do nước chảy xiết nên lực lượng không vào tiếp cận được, lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường tiếp tục hỗ trợ công tác cứu hộ.

Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài gây ngập trên diện rộng, quân đội và công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 3
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục mưa ngập. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Lao Động, trước đó, cơn mưa chiều ngày 11/9 cũng gây ngập nhiều nơi, công an các xã Hưng Thịnh, xã Dầu Giây, xã Bình An đã hỗ trợ người dân.

Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài gây ngập trên diện rộng, quân đội và công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 4
Hỗ trợ người dân ấp An Bình, xã Bình An. Ảnh: Báo Lao Động.

Tối 11/9, Công an xã Hưng Thịnh hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, sơ tán tài sản, đồ dùng thiết yếu và phân luồng, cảnh báo giao thông tại các khu vực ngập sâu, nguy hiểm; Công an xã Dầu Giây phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, các Tổ an ninh trật tự, Quân sự xã hỗ trợ người di chuyển, tham gia giao thông an toàn; Công an xã Bình An và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở ấp An Bình, An Viễn cũng hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi vùng ngập do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về lớn và dâng cao.

