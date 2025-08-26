Hà Nội: Mưa lớn trút xuống nhiều tuyến phố ngập sâu, cây to đổ ngang đường đè 2 ô tô

Tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An, một cây to đã bật gốc, đổ chắn ngang đường và đè lên hai ôtô. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người, các phương tiện chỉ bị hư hỏng nhẹ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, trong khi các công nhân công ty cây xanh đang khẩn trương cưa cắt cây để giải phóng mặt đường.

Theo thông tin báo Lao Động , vào đầu giờ sáng 26/8, Hà Nội có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, lượng mưa đo từ 1 - 7 giờ sáng nay lớn nhất tại trạm Thạch Thất trên 183 mm. Trong khu vực nội thành, trạm Láng Thượng có lượng mưa 89,5 mm; trạm Mễ Trì 93,9 mm; trạm Định Công 83,9 mm.

Theo thông tin báo Thanh Niên , tại Hà Nội mưa lớn liên tục đêm ngày 25/8 và kéo dài 26/8 đã gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều tuyến đường phố nội thành, khiến giao thông tắc nghẽn.

Tại xã Ô Diên, TP.Hà Nội, sáng sớm nay toàn bộ đường làng biến thành sông, mực nước ngập sâu đến 0,3 m.

Giao thông bấn loạn trên các tuyến phố Hà Nội sáng nay. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Tại P.Tây Mỗ đoạn đi qua đường 70 bị cô lập 2 phía do nước ngập sâu khoảng 1 m, nhiều người dân dắt bộ qua xe vẫn chết máy.

Từ sáng sớm nay đường Nguyễn Huy Tưởng cũng bị ngập sâu từ 0,3 - 0,4 m khiến xe máy, ô tô không thể lưu thông.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tổng lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6 giờ 30 có nhiều phường đạt từ 200 - 300 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, Hà Nội còn mưa lớn kéo dài đến hết ngày hôm nay 26/8.

Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trao đổi với Báo Lao Động sáng 26.8, ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Bộ - cho biết, mưa lớn ở Hà Nội sẽ tiếp diễn trong ngày và đêm nay do tác động của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 (Kajiki).

Theo đó, trong 12 đến 24 giờ tới, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Một em bé được cõng con đến trường trên phố Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

"Lượng mưa ở khu vực phía bắc thành phố phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây, phía nam và trung tâm thành phố phổ biến 40 - 70mm, có nơi trên 100mm" - ông Hiệp cung cấp thông tin chi tiết.

Về tác động của mưa lớn, chuyên gia khí tượng cảnh báo trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

"Mưa lớn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông" - ông Hiệp đặc biệt nhấn mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở các khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.