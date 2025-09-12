Lời khai của Độ Mixi khi công an Hà Nội mời làm việc

Đời sống 12/09/2025 10:19

Trước clip lan truyền trên mạng xã hội từ một tuần qua, ngày 11/9 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm việc với KOL Độ Mixi.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 11/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đã làm việc với streamer nổi tiếng Độ Mixi sau khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video nam streamer sử dụng chất cấm và có những phát ngôn lệch chuẩn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh streamer Độ Mixi, một KOL mạng sử dụng chất nghi là shisha - hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 - tại một quán bar, bị dư luận xã hội lên án gay gắt, đề nghị xử lý nghiêm.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm việc với streamer Độ Mixi để xác minh, làm rõ.

Lời khai của Độ Mixi khi công an Hà Nội mời làm việc - Ảnh 1
Streamer Độ Mixi tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, quá trình làm việc, nam streamer thừa nhận người trong video clip được lan truyền trên mạng xã hội đúng là mình và xác nhận việc sử dụng shisha vào ngày 3/9/2025.

Cơ quan công an đã tuyên truyền đối với nam streamer về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng. 

‎Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Lời khai của Độ Mixi khi công an Hà Nội mời làm việc - Ảnh 2
Độ Mixi (bên phải) thừa nhận là người trong clip lan truyền trên mạng xã hội hôm 4/9 - Ảnh: VnExpress

‎Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị các KOL, KOC, influncer có ảnh hưởng trên không gian mạng chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hoá ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.

Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL, kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Nhiều sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Nhiều sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Sau khi dùng bữa ăn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, 5 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc.

Từ khóa:   Độ Mixi Phùng Thanh Độ mạng xã hội streamer

