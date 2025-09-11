Rộ tin mỹ nam cổ trang Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong, rơi từ trên cao xuống

Sao quốc tế 11/09/2025 17:29

Theo một số trang tin và mạng xã hội Trung Quốc, người được cho là tử vong là nam diễn viên trẻ Vu Mông Lung.

Ngày 11/9, làng giải trí Trung Quốc chấn động khi thông tin nam diễn viên kiêm ca sĩ Vu Mông Lung (còn được biết đến với tên tiếng Anh: Yu Menglong), qua đời sau khi rơi từ một tòa nhà ở Bắc Kinh.

Vu Mông Lung nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình cổ trang như Go Princess Go (Thái Tử Phi Thăng Chức Ký) và Eternal Love (Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa), được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất đa dạng.

Rộ tin mỹ nam cổ trang Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong, rơi từ trên cao xuống - Ảnh 1

Theo thông tin từ blogger giải trí Trung Quốc Detective Xiaoyan trên Weibo, vào tối ngày 10/9, Vu Mông Lung có buổi tụ tập với bạn bè. Khoảng 2 giờ sáng ngày 11/9, nam diễn viên trở về phòng riêng và khóa cửa. Khi bạn bè ra về vài giờ sau, họ không tìm thấy anh.

Thi thể của Vu Mông Lung được phát hiện lúc 6 giờ sáng bởi một người đi dạo cùng chó, và cơ quan cảnh sát sau đó xác nhận không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được điều tra. Nhiều nguồn tin cho biết trong túi Vu Mông Lung có hai chiếc đồng hồ Rolex thuộc sở hữu của bạn, và màn cửa sổ trong phòng bị tháo ra.

Rộ tin mỹ nam cổ trang Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong, rơi từ trên cao xuống - Ảnh 2

Blogger Giang Tiểu Yến tiết lộ, cơ quan điều tra đã loại trừ vụ tử vong là một vụ án hình sự. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong đang tiếp tục được làm rõ và sẽ được công bố sớm nhất. 

Hiện, thông tin Vu Mông Lung ngã lầu tử vong gây chấn động xứ tỷ dân. Truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với đại diện nam diễn viên nhưng họ không phản hồi. Phía cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) chưa có thông báo liên quan đến Vu Mông Lung.

Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm

Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm

Quan Hiểu Đồng từ lâu đã được mệnh danh là “em gái quốc dân” của màn ảnh Hoa ngữ nhờ vẻ đẹp ngọt ngào và hình tượng trẻ trung, năng động. Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp, chuyện tình cảm giữa Quan Hiểu Đồng và nam ca sĩ – diễn viên Lộc Hàm cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

