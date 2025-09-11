Tiếp đó, cô tố Hoàng Cảnh Du từng ngoại tình với một ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Mẹ của nam diễn viên dù biết chuyện vẫn tìm cách bưng bít cho con trai. Mặc dù không chỉ đích danh người kia là ai, dân mạng đồng loạt cho rằng Vương Vũ Hinh đang nhắc tới Địch Lệ Nhiệt Ba - người từng đóng chung với Hoàng Cảnh Du trong Hạnh phúc trong tầm tay. Hoàng Cảnh Du cũng từng bị cánh paparazzi ghi lại cảnh tới nhà của đồng nghiệp, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Thậm chí, Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị đồn đã sinh con cho Hoàng Cảnh Du.

Mới đây, vợ cũ của Hoàng Cảnh Du - Vương Vũ Hinh tố Hoàng Cảnh Du có những hành vi bạo hành, còn nhấn mạnh vì chuyện này mà cô bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Vương Vũ Hinh khẳng định vì bị chồng cũ bạo hành nên đã hai lần sảy thai.

Ngoài ra, vợ cũ còn liên tiếp có nhiều bài đăng khác tố Hoàng Cảnh Du mắc bệnh tình dục, phải dùng tên trợ lý để đi khám chữa; hay việc anh làm giả hồ sơ lý lịch khi tham gia phim Điệp vụ biển đỏ...

Loạt bài đăng của Vương Vũ Hinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Song tới nay, phía Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng, chưa lên tiếng phản hồi. Nhiều dân mạng bày tỏ ngán ngẩm trước vụ đấu tố không hồi kết, đã kéo dài tới 7 năm giữa Hoàng Cảnh Du và vợ cũ.

Hoàng Cảnh Du sinh năm 1992, nổi tiếng nhờ bộ phim đam mỹ Thượng Ẩn. Đầu năm 2017, ngôi sao này và Vương Vũ Hinh lộ mối quan hệ tình cảm, đã bí mật kết hôn. Vương Vũ Hinh là doanh nhân, hơn Hoàng Cảnh Du 6 tuổi. Cô là người giúp nam diễn viên phát triển sự nghiệp trong những ngày đầu bước chân vào giới giải trí.

Đến tháng 11/2018, Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh ly hôn vì nam diễn viên hành vi bạo lực gia đình, ngang nhiên đưa nhân tình là mỹ nhân Trương Nghệ Thượng về nhà khiêu khích Vương Vũ Hinh. Không lâu sau đó, Vương Vũ Hinh đã tự tử vì trầm cảm. Cô được trợ lý phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Để vạch trần bộ mặt thật của Hoàng Cảnh Du, người trợ lý đã tung lên mạng giấy chứng nhận kết hôn từ năm 2016 của Vương Vũ Hinh và ngôi sao 9X, cùng hình ảnh nữ doanh nhân bị sao nam đình đám đánh đến mức tụ máu bầm trên mặt. Scandal đời tư với Vương Vũ Hinh khiến Hoàng Cảnh Du sụp đổ hình ảnh. Anh thường bị khán giả nhắc như một sao nam có nhân phẩm kém, ít học và côn đồ. Thành quả sự nghiệp của Hoàng Cảnh Du luôn bị nghi vấn có "kim chủ" (người bao nuôi, đầu tư) đứng sau giúp đỡ.