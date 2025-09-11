Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và đôi chân dài thon thả, Quan Hiểu Đồng không hề thua kém khi được đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc cùng Địch Lệ Nhiệt Ba hay Cổ Lực Na Trát.

Vừa qua, Quan Hiểu Đồng bất ngờ gây chú ý khi cập nhật mạng xã hội bằng loạt ảnh diện đồ bơi hai mảnh. Đáng nói, cô còn hài hước viết kèm dòng trạng thái: “Tia cực tím sẽ cho bạn biết bộ phận nào chưa bôi kem chống nắng cẩn thận”.

Bên cạnh sự nghiệp, Quan Hiểu Đồng còn khiến khán giả quan tâm nhờ mối quan hệ với nam ca sĩ thần tượng Lộc Hàm. Cặp đôi công khai tình cảm từ năm 2017 và luôn nhận được sự "chăm sóc" đặc biệt của truyền thông. Kể từ khi công khai hẹn hò, tin đồn chia tay của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng liên tục được tung ra dù cặp đôi vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào bên nhau.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả 2 nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm Mật Bạo Kích. Dòng status thông báo hẹn hò của mỹ nam hàng đầu gây ra 1 cơn địa chấn cho showbiz Hoa ngữ, khiến mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo và các trang tìm kiếm đã bị tắc nghẽn trong vài giờ vì lượt truy cập, tìm kiếm thông tin gia tăng đột biến. Trong đó, bài thông báo hẹn hò của Lộc Hàm có hơn 6 triệu lượt like và xấp xỉ 100 triệu lượt bình luận.

Ban đầu, mối tình của cặp đôi không được công chúng xem trọng, nhất là khi người hâm mộ của Lộc Hàm tỏ thái độ phản đối cực kỳ gay gắt. Thậm chí có fan cuồng quá khích còn tự tử để gây sức ép, buộc đôi trai tài gái sắc phải chia xa. Bản thân Quan Hiểu Đồng cũng liên tục bị chỉ trích dữ dội, từ nàng "khuê nữ quốc dân" được người người nhà nhà yêu mến, bất ngờ trở thành "chị dâu" showbiz vạn người ghét, chỉ thở thôi cũng bị mắng.

Dù vậy, cặp đôi vẫn bất chấp tất cả để ở bên nhau. Nhiều năm qua, họ yêu đương kín đáo, không thể hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông và khán giả để tránh điều tiếng.