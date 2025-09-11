Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén, công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa

Sao quốc tế 11/09/2025 12:06

Sau khi lên tiếng cầu cứu vào rạng sáng 7/9, Giang Tổ Bình tiếp tục gây xôn xao khi tiết lộ thêm nhiều chi tiết xoay quanh vụ việc cô bị xâm hại tình dục.

Trước đó, nữ diễn viên Giang Tổ Bình đã khẳng định người xâm hại mình là Cung Ích Đình, con trai của Cung Mỹ Phú - Phó tổng giám đốc đài truyền hình Tam Lập. Ngoài ra, cô còn tiết lộ có ít nhất hai đồng nghiệp nữ khác cũng từng bị Cung Ích Đình quấy rối. Nữ diễn viên nhấn mạnh sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, bất chấp việc bản thân có thể gặp nguy hiểm vì bị trả thù.

Ở diễn biến mới nhất, Giang Tổ Bình chia sẻ sau khi bị Cung Ích Đình chuốc thuốc và xâm hại rồi quay lại clip, cô phải cắn răng chịu đựng suốt hai tháng. Diễn viên không dám chia sẻ với ai, đặc biệt là bố mẹ, vì sợ họ đau lòng.

Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén, công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa - Ảnh 1

Bên cạnh đó, trong thời gian qua qua lại với người cũ, cô không chỉ hé lộ chuyện bị bỏ thuốc, quay lén, mà còn cho biết từng đối mặt bạo lực thể xác và tinh thần nghiêm trọng.

Cô nói bị Cung Ích Đình nhiều lần xâm hại, hành hung, quay lén khiến cô bị tổn hại tinh thần nghiêm trọng.

Theo Giang Tổ Bình, trong một lần tranh cãi, Cung Ích Đình đã đập cửa nhà cô đến mức thủng lỗ, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Cô còn ghi lại video cho thấy bản thân nhiều lần yêu cầu được chia tay, song nam diễn viên trẻ trong tình trạng say xỉn vẫn gào thét ngoài cửa. Khi Giang Tổ Bình kiên quyết từ chối, Cung Ích Đình đáp trả bằng lời đe dọa: “Cô sẽ hối hận!”. Hai bên giằng co suốt hơn hai phút.

Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén, công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa - Ảnh 2

Chia sẻ với Mirror Weekly, Giang Tổ Bình kể những lần bị Cung Ích Đình lôi kéo tóc, bóp cổ, tát vào mặt. Khi gọi điện cầu cứu mẹ của bạn trai, cô bị anh ta chửi bới thậm tệ, ném điện thoại xuống đất. Do những hành vi bạo lực, cô bị chấn thương xương bả vai. Tiếng quát tháo lớn đến mức Cung Ích Đình còn cố tình mở cửa sổ để hàng xóm nghe thấy, khiến cảnh sát phải tới can thiệp.

Trong một lần khác, Cung bị cho là tráo thuốc tim của cô thành thuốc an thần, dẫn đến việc cô mất ý thức, phải nhờ người thân cấp cứu.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện có dấu hiệu bị xâm hại và nghi ngờ sự việc bị quay lại. Cô yêu cầu bạn trai kém 22 tuổi xóa video, nhưng anh ta thản nhiên đáp đã sao lưu, không có ý định gỡ bỏ. Nữ diễn viên lo lắng clip riêng tư có thể bị phát tán, trong khi nhiều lần yêu cầu xin lỗi nhưng không được hồi đáp.

Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén, công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa - Ảnh 3

Cung Ích Đình lên tiếng thừa nhận từng hẹn hò với Giang Tổ Bình, song lại cho rằng mâu thuẫn xuất phát từ chênh lệch tuổi tác, khác biệt quan điểm. “Chúng tôi thường xuyên cãi vã, cô ấy nhiều lần không kiềm chế được cảm xúc và có những lời lẽ nặng nề với tôi. Tôi hiểu việc chia tay có thể khiến cô ấy bị tổn thương, nên có bất kỳ phát ngôn cảm xúc nào trên mạng, tôi đều thông cảm”, anh nói.

Nội dung này bị dư luận nhận định là ngầm phủ nhận cáo buộc, đồng thời tạo dư luận “bôi nhọ” Giang Tổ Bình. Nữ diễn viên tức giận, cho rằng bản chất thông cáo trên do cha anh, cựu lãnh đạo đài truyền hình, soạn thảo để bao che con trai.

Giang Tổ Bình cho biết bản thân quen biết gia đình Cung Ích Đình từ lâu. Cô tiết lộ do áp lực công việc, nhiều năm nay thường xuyên phải dùng thuốc ngủ để duy trì giấc ngủ. Trong cơn bức xúc, cô từng tuyệt vọng nói: “Tôi có 500 viên thuốc ngủ, tôi có thể nuốt hết. Tất cả đều là do họ hại tôi!”.

Hiện Giang Tổ Bình đã ủy quyền cho luật sư đại diện khởi kiện, yêu cầu phía Cung Ích Đình bồi thường 13 triệu Đài tệ (khoảng 11 tỷ đồng). Nếu thắng kiện, toàn bộ số tiền sẽ được nữ diễn viên quyên góp cho các trung tâm bảo vệ động vật hoang. “Tôi chỉ mong nhận được một lời xin lỗi chân thành, nhưng điều đó chưa từng xảy ra”, Giang Tổ Bình nói.

Minh tinh Giang Tổ Bình tố bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay clip

Minh tinh Giang Tổ Bình tố bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay clip

Khoảng 20 tin bài liên quan đến vụ việc của nữ diễn viên Giang Tổ Bình được đăng trên China Times chỉ trong 6/9. Điều đó cho thấy mức độ quan tâm của dư luận với vụ việc này như thế nào.

