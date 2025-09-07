Truyền thông Hoa ngữ thông tin về việc Giang Tổ Bình lên tiếng tố cáo Cung Ích Đình – Con trai Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập Cung Mỹ Phú. Theo minh tinh, Cung Ích Đình đã chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp cô và quay lại video clip, thậm chí còn livestream toàn bộ quá trình cho bạn bè xem. Vụ việc xảy ra vào tháng 6, thời điểm cả hai đã chia tay nhau. Cung Ích Đình đã bám theo cô về nhà, đánh tráo thuốc của trị bệnh tim của cô thành thuốc mê và hành động như đã kể.

Ngày 18/8, Giang Tổ Bình từng lấy danh nghĩa là kể chuyện của một người bạn, tố rằng người bạn này của cô đã bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay lại video clip.

Sau khi tỉnh lại, Giang Tổ Bình yêu cầu xóa video clip thì bị đe dọa đã lưu video clip lên tài khoản iCloud. Đồng thời, Cung Ích Đình còn lợi dụng quyền lực của phụ huynh để nhiều lần quấy rối các nữ đồng nghiệp khác, bao gồm nhân viên trong đài.

Đến ngày 5/9, cô công khai thừa nhận nạn nhân là bản thân mình chứ không phải người bạn nào. Cô giấu danh tính vì lo mẹ đang mắc bệnh tim nặng sẽ không chịu được cú sốc này.

Theo tuyên bố của Giang Tổ Bình, cô và Cung Ích Đình từng hẹn hò bất chấp khoảng cách 22 tuổi. Tháng 6, Cung Ích Đình theo Giang Tổ Bình về nhà sau khi cùng tham gia một bữa tiệc. Thời điểm này, cả 2 đã chia tay, theo lời Giang Tổ Bình. Khi thấy Giang Tổ Bình đau tim, Cung Ích Đình đã cho bạn gái cũ uống thuốc mê rồi cưỡng bức và quay lén.

Khi Giang Tổ Bình tỉnh lại yêu cầu xóa video, Cung Ích Đình tuyên bố đã sao chép các video, thậm chí gửi chúng cho bạn bè. Giang Tổ Bình bức xúc cho biết ông Cung Phú Mỹ đã tìm mọi cách bao che cho hành động của con trai.

Trong một cuộc phỏng vấn vào 5/9, Giang Tổ Bình còn cáo buộc Cung Ích Đình có hành vi bạo lực thể xác, bao gồm giật tóc, bóp cổ, tát, ném điện thoại và chửi bới cô. Anh ta thậm chí tấn công tình dục cô nhiều lần, làm nhục cô bằng những câu nói gây tổn thương. Giang Tổ Bình tuyên bố đâm đơn kiện và toàn bộ số tiền bồi thường cô sẽ dành cho việc làm từ thiện.

Ngoài ra, 2 diễn viên khác cũng tố cáo Cung Ích Đình quấy rối họ qua tin nhắn. Một trong 2 người vì quá sợ hãi nên đã nghỉ việc.

Ngược lại, Cung Ích Đình phủ nhận cáo buộc của Giang Tổ Bình. Người này khẳng định vẫn hẹn hò Giang Tổ Bình tới cuối tháng 8. Việc Giang Tổ Bình tố cáo anh cưỡng bức chỉ là bịa chuyện vì thất tình.

"Năm 2024, tôi yêu một người phụ nữ hơn tôi 20 tuổi. Chúng tôi chính thức hẹn hò ngày 23/10/2024. Cô ấy là nữ diễn viên nổi tiếng Giang Tổ Bình. Để tránh làm phiền cô ấy, chúng tôi giữ kín mối quan hệ. Tôi đã cố gắng chân thành nhưng trong suốt thời gian yêu đương, khoảng cách tuổi tác và quan điểm khác biệt dẫn đến nhiều cuộc cãi vã. Tâm trạng cô ấy thất thường và thường xuyên nói những lời xúc phạm tôi. Sau nhiều lần chia tay rồi tái hợp, cuối cùng chúng tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ vào 31/8", Cung Ích Đình tuyên bố.

"Những tuyên bố phiến diện và sai sự thật như cáo buộc tấn công tình dục mà cô ấy đăng trên Threads trong những ngày gần đây đã gây rắc rối cho gia đình tôi", Cung Ích Đình nhấn mạnh. Người này yêu cầu Giang Tổ Bình xóa tất cả bài đăng sai sự thật, nếu không anh sẽ thực hiện hành động pháp lý để bảo vệ bản thân.

Trước sự việc này, Viện Kiểm sát quận Thạch Lâm và Đồn Cảnh sát Nội Hồ cho biết sẽ liên hệ với những người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.