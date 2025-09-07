Đạo diễn Hong Kong tiết lộ Thành Long 'ngủ sàn khách sạn, tự tay nắn mũi chấn thương'

Vì vậy, ngay cả khi ở phòng tổng thống khách sạn, Thành Long vẫn ngủ trực tiếp trên sàn nhà hoặc sàn gỗ cứng, một thói quen mà ông đã duy trì trong nhiều thập kỷ.

Vừa qua, đạo diễn Vương Tinh cho biết Thành Long chịu đựng những chấn thương nghiêm trọng tích tụ từ hàng thập kỷ tham gia các cảnh hành động nguy hiểm. Theo Vương Tinh, Thành Long bị tổn thương cột sống và lưng nên không thể chịu được khi nằm một chiếc giường mềm. Ngủ trên bề mặt cứng giúp ngăn ngừa cơn đau dữ dội do mất cân bằng áp lực xương.

Vương Tinh kể trong một lần Thành Long quay cảnh đánh nhau, mũi ông bị va đập và cong vẹo. Ông dùng tay không nắn thẳng mũi ngay tại chỗ và tiếp tục quay phim, chỉ đến khi quay xong mới đi khám.

Đây không phải lần đầu các vấn đề về chấn thương cơ thể Thành Long được đề cập đến. Năm 1986, trong quá trình Thành Long quay phim, một cành cây bị gãy, đập vào đầu ông và gây chấn thương sọ não, các mảnh xương găm vào não, khiến ông phải nhập viện phẫu thuật khẩn cấp. Trong cuốn tự truyện, Thành Long từng tiết lộ "hầu như không còn bộ phận nào nguyên vẹn, từ hộp sọ đến ngón chân và lưng, đầu gối và cột sống thắt lưng là những vùng bị thương nghiêm trọng nhất".

Bất chấp việc thương tích đầy mình, Thành Long luôn hết lòng vì cảnh quay. Gần đây, khi quay Bổ phong truy ảnh, Thành Long hướng dẫn diễn viên trẻ Thử Sa: "Linh hồn của cảnh đánh nhau nằm ở sự thả lỏng chứ không phải dùng sức mạnh thô bạo". Ông đích thân trình diễn cách biên đạo các động tác bằng cách sử dụng đạo cụ như thùng giặt và giá phơi quần áo. Ở tuổi 71, ông vẫn tự thực hiện các cảnh chiến đấu bằng gậy dài...

Khi được đề nghị so sánh giữa Thành Long và cố diễn viên Lý Tiểu Long, Vương Tinh nói: "Lý Tiểu Long là một võ sư đã khẳng định vị thế của người Trung Quốc trên trường điện ảnh quốc tế, trong khi Thành Long, với tư cách là một diễn viên hành động siêu hạng, đã đưa vị thế này lên một tầm cao mới bằng cách kết hợp những màn trình diễn nguy hiểm với hài kịch. Hai người về cơ bản là khác biệt và không thể so sánh".

Trước chia sẻ của Vương Tinh, nhiều khán giả bình luận rằng "thành công của các siêu sao không phải là ngẫu nhiên". Người hâm mộ lo lắng về tình trạng thể chất của Thành Long và mong ông "đừng làm việc quá sức". Họ đề nghị ông tăng cường vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.