Phim Phó Sơn Hải của Thành Nghị được dự đoán 'bạo hồng' trước giờ lên sóng

06/09/2025

Trước giờ phát sóng, tác phẩm này đã chứng minh sức hút mạnh mẽ khi phá mốc 10 triệu lượt đặt trước trên hai nền tảng trực tuyến, trở thành một trong những dự án truyền hình được quan tâm bậc nhất tại Trung Quốc trong tháng 9.

Sức nóng của "Phó Sơn Hải" không chỉ đến từ dàn diễn viên nổi tiếng, mà còn nhờ kịch bản hấp dẫn, khai thác thế giới giang hồ đầy sóng gió xen lẫn tình cảm lãng mạn. Với lượng fan hâm mộ đông đảo, cả Thành Nghị và Na Trát đều tích cực “bao suất chiếu online” để dành tặng khán giả, tạo thêm bầu không khí chờ đợi sôi nổi.

Đáng chú ý, bộ phim còn ghi dấu bằng hàng loạt hợp tác thương mại. Chỉ trong một ngày, "Phó Sơn Hải" đã thu hút 4 thương hiệu lớn cùng đồng hành. Những cái bắt tay này không chỉ thể hiện sức ảnh hưởng thương mại của Thành Nghị, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh bộ phim đến công chúng.

Lý do khán giả đặc biệt mong chờ "Phó Sơn Hải" xuất phát từ nhiều yếu tố: Thành Nghị vốn nổi tiếng với lối diễn tinh tế, có khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ trong các dự án cổ trang - thần thoại. Trong khi đó, Na Trát được kỳ vọng sẽ tạo nên màn kết hợp ăn ý cùng bạn diễn, vừa tạo cảm giác mới mẻ vừa duy trì sức hút từ tên tuổi riêng. Ngoài ra, ê-kíp sản xuất còn được đánh giá cao về tạo hình, bối cảnh và chiến lược quảng bá bài bản.

Tất cả những yếu tố này khiến "Phó Sơn Hải" trở thành bộ phim được mong đợi hàng đầu dịp tháng 9, hứa hẹn tiếp tục khẳng định vị thế của Thành Nghị trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ.

Nội dung Phó Sơn Hải theo chân nam chính Tiêu Minh Minh (do Thành Nghị đóng), một thanh niên đam mê tiểu thuyết võ hiệp. Một ngày nọ, Tiêu Minh Minh có dịp trải nghiệm chính tập truyện mình yêu thích, thông qua một công nghệ nhập vai mà trở thành nhân vật Tiêu Thu Thủy trong truyện Thần Châu Kỳ Hiệp.

Tiêu Minh Minh tưởng mình sẽ thống lĩnh thế giới võ hiệp dễ như chơi sau nhiều năm đọc truyện, nhưng đâu hề dễ dàng như vậy. Nhân vật Tiêu Thu Thủy trải qua hàng loạt hiểm nguy, từ từ hiểu rõ bản chất và kỹ năng của mình để trở thành bá chủ thiên hạ. Cùng với đó, anh phải đối mặt với những quyết định khó khăn về tình bạn và tình yêu, nhằm giành chiến thắng trước đại quân Bắc Hoang, bảo vệ giang sơn khỏi bị tận diệt.

Sau thành công vang dội của Liên Hoa Lâu năm 2023, Thành Nghị từng được kỳ vọng sẽ bứt phá thành tiểu sinh cổ trang hạng A. Thế nhưng chỉ trong chưa đầy 2 năm, sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1990 lại rơi vào trạng thái gần như "đóng băng".

