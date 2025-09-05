Dương Mịch đón tin vui sau thành công bùng nổ của 'Sinh vạn vật'

Mùa hè 2025 đã khép lại với những con số ấn tượng trong làng phim truyền hình Trung Quốc. Báo cáo 'Đánh giá hiệu suất phát sóng trực tuyến các bộ phim dài mùa hè 2025' từ Yunhe vừa công bố cho thấy, 14 bộ phim dài đạt xếp hạng S+, trong đó 9 bộ đã được xác nhận xếp hạng cuối cùng, còn 5 bộ vẫn đang ở mức dự đoán.

Ngày 4/9, Vogue Trung Quốc tung video báo trước các nữ diễn viên sẽ xuất hiện trên trang bìa Kim Cửu (tháng 9.2025) nhân dịp kỷ niệm 20 năm tạp chí. 11 ngôi sao Hoa ngữ sẽ lên trang bìa Vogue bao gồm Lý Canh Hy, Văn Kỳ, Trương Tử Phong, Địch Lệ Nhiệt Ba, Mã Tư Thuần, Trương Tiểu Phỉ, Tân Chỉ Lôi, Nghê Ni, Dương Mịch, Tống Giai và Lưu Diệc Phi.

Ngay sau thông báo của Vogue, từ khóa “Dương Mịch là nữ minh tinh đầu tiên hoàn thành 10 trang bìa tạp chí lớn” đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo.

Dương Mịch đón tin vui sau thành công bùng nổ của 'Sinh vạn vật' - Ảnh 1Dương Mịch đón tin vui sau thành công bùng nổ của 'Sinh vạn vật' - Ảnh 2

Năm 2014, Dương Mịch lên trang bìa Elle, cũng là lần đầu cô xuất hiện trên trang bìa 1 trong 5 tạp chí thời trang nữ lớn nhất ở Trung Quốc. Sau đó, nữ diễn viên chinh phục các tạp chí nữ Marie Claire, Cosmopolitan, Harper's Bazaar. Và màn xuất hiện trên Vogue sắp tới sẽ giúp Dương Mịch hoàn thành “ngũ đại tạp chí” nữ.

Trước đó, sao phim “Sinh vạn vật” đã được lên trang bìa của cả 5 tạp chí thời trang nam lớn nhất xứ tỉ dân gồm GQ, Esquire, Bazaar Men, Elle Men và L'officiel Hommes.

 

Dương Mịch đón tin vui sau thành công bùng nổ của 'Sinh vạn vật' - Ảnh 3

Điều khiến công chúng bất ngờ là Dương Mịch với vai Ninh Tú Tú trong "Sinh Vạn Vật" đã trở thành nhân vật đầu tiên trong năm 2025 có chỉ số "bá chủ màn hình" vượt 1 triệu trong một ngày, một thành tích chưa từng thấy từ đầu năm. Ninh Tú Tú không chỉ là tâm điểm chú ý của khán giả, mà còn đánh dấu thứ 17 trong số các nhân vật đạt cột mốc 1 triệu chỉ số từ năm 2021 đến nay, minh chứng sức hút bền bỉ của Yang Mi trong làng phim truyền hình.

Sự bùng nổ của “Sinh vạn vật” đã cứu sự nghiệp diễn xuất đang chững lại của Dương Mịch sau nhiều bộ phim đóng chính không được đón nhận. Thành công này cũng giúp mỹ nhân 38 tuổi củng cố vị thế trong thế hệ nữ diễn viên Hoa ngữ sinh sau năm 1985.

Ở lĩnh vực thời trang, quảng cáo, Dương Mịch hiện là đại diện cho nhiều thương hiệu, trong đó có những thương hiệu lớn như Loewe, Christian Louboutin, Huawei... Mỹ nhân sinh năm 1986 đứng top đầu giới giải trí về số lượng hợp đồng thương mại.

Tiết lộ mức cát-xê của Dương Mịch trong Sinh vạn vật

Tiết lộ mức cát-xê của Dương Mịch trong Sinh vạn vật

"Sinh vạn vật" là một trong những bộ phim gây chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ hè năm 2025. Tuy nhiên, nữ chính Dương Mịch lại có mức thù lao thấp bất ngờ.

