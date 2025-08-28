Tiết lộ mức cát-xê của Dương Mịch trong Sinh vạn vật

"Sinh vạn vật" là một trong những bộ phim gây chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ hè năm 2025. Tuy nhiên, nữ chính Dương Mịch lại có mức thù lao thấp bất ngờ.

Dương Mịch chỉ nhận được 3,1 triệu NDT (khoảng 11 tỉ đồng) cho vai nữ chính Ninh Tú Tú. Con số này chỉ bằng một nửa so với mức cát-xê cô được trả trong bộ phim "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên".

Trước đó, sự nghiệp Dương Mịch tụt dốc không phanh vì loạt tác phẩm thất bại như "Cáp Nhĩ Tân 1944", "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên" và "Không có gì mà một nồi lẩu không giải quyết được".

Với đề tài hấp dẫn, dàn ê-kíp chất lượng, "Sinh vạn vật" là cơ hội quý giá để Dương Mịch chứng minh sự tiến bộ trong diễn xuất và lấy lại thiện cảm của khán giả. Chính vì vậy, bất chấp cát-xê không hấp dẫn, mỹ nhân 8x vẫn tham gia dự án phim này.

Các diễn viên còn lại của "Sinh vạn vật" cũng nhận về mức cát-xê khiêm tốn. Nam chính Âu Hào có thù lao 1,5 triệu NDT (khoảng 5 tỉ đồng), bằng một nửa Dương Mịch. Nữ phụ Hình Phi nhận về 1,3 triệu NDT (khoảng 4,5 tỉ đồng). Các diễn viên gạo cội khác như Tần Hải Lộ, Nghê Đại Hồng, Lam Doanh Oánh, mỗi người nhận 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỉ đồng).

Theo Sohu, việc chi phí sản xuất phim và mức cát-xê thấp là khó khăn chung của ngành phim ảnh thời điểm hiện tại. Điều này cũng cho thấy các nghệ sĩ thấu hiểu và ưu tiên tham gia phim chất lượng thay vì những bộ phim được trả công cao.

Sau hơn 2 tuần lên sóng, "Sinh vạn vật" kết thúc với thành tích đáng nể. Theo Khốc Vân, phim có lượt xem cán mốc hơn 100 triệu, chiếm hơn 30% thị phần phim chiếu mạng. Bên cạnh đó, độ hot của phim chạm mốc 11.000 điểm, chính thức nằm trong top 2 phim có điểm số cao nhất lịch sử nền tảng này.

Trên kênh CCTV8, phim có rating (tỉ suất người xem) đạt 4.0%, giữ vị trí quán quân về lượt xem của đài năm 2025.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-muc-cat-xe-cua-duong-mich-trong-sinh-van-vat-740949.html