Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Độ hot của phim không thể chạm mốc 27.000 điểm, dù đã đạt 24.000 điểm ngay từ ngày lên sóng đầu tiên. Theo dữ liệu Vân Hợp, lượt xem "Tử dạ quy" đạt 25,5 triệu/ngày, thấp hơn cả những bộ phim cấp A có đầu tư hạn chế như "Cửu trùng tử", "Hoa gian lệnh"...

Vốn có thành tích mở đầu ấn tượng, phim "Tử dạ quy" do Hứa Khải và Điền Hi Vi đóng chính được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm ăn khách trong năm nay. Tuy nhiên càng về sau, "Tử dạ quy" càng đuối dần, bị đánh giá là phim đầu voi đuôi chuột.

Theo Sohu, chi phí sản xuất "Tử dạ quy" ước tính 320 triệu NDT (khoảng 1,182 tỉ đồng). Trong đó, chi phí lớn nhất phải kể đến phần hiệu ứng kỹ xảo và cát-xê của dàn diễn viên. Hứa Khải nhận được mức thù lao 6 triệu NDT (khoảng 22 tỉ đồng), cao nhất trong số dàn diễn viên. Điền Hi Vi nhận về 5 triệu NDT (khoảng 18,5 tỉ đồng).

Với thành tích phim lẹt đẹt, số lượng quảng cáo thấp, nhiều khả năng nhà sản xuất "Tử dạ quy" phải chịu lỗ nặng.

Thất bại của phim được cho đến từ kịch bản nhàm chán, nội dung kém hấp dẫn. Ngoài ra, lùm xùm tình ái của nam chính Hứa Khải cũng là yếu tố chính khiến thành tích phim ngày càng đi xuống.

Từ một bài đăng trên mạng xã hội của Hứa Lệ Sa - tình cũ Hứa Khải - sự việc nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm Weibo, với 6/7 từ khóa thịnh hành trong ngày đều xoay quanh vụ việc. Hứa Lệ Sa dù không phải gương mặt nổi tiếng, nhưng với hơn 30 bài đăng liên tiếp, cô đã đẩy Hứa Khải vào tâm bão dư luận.

Theo Sohu, Hứa Lệ Sa và Hứa Khải quen nhau tại một buổi tiệc sinh nhật nghệ sĩ. Sau đó cả hai bắt đầu hẹn hò, tình cảm kéo dài khá yên ả.

Mọi thứ chỉ thay đổi vào cuối năm 2022, khi Hứa Khải bị bắt gặp đi cùng nữ diễn viên Triệu Tình. Hứa Lệ Sa cho biết dù đã chia tay nhưng Hứa Khải vẫn nhiều lần tìm cách níu kéo, song thực tế anh vẫn qua lại với các cô gái khác.

Điều khiến nữ diễn viên quyết định công khai mọi chuyện là sau hai năm liên tiếp bị fan cuồng quấy rối, mà không nhận được lời xin lỗi nào từ Hứa Khải. Cô kể từng nhờ bạn bè kéo anh vào nhóm chat để đối thoại, nhưng Hứa Khải chỉ im lặng rồi rời nhóm.

Trong loạt bài viết, Hứa Lệ Sa không chỉ nhắc lại quá trình quen biết, mà còn tiết lộ chuyện Hứa Khải nhiều lần "bắt cá hai tay". Đặc biệt, khi đóng phim tại Thanh Đảo, nam diễn viên được cho là đã dùng cách thức cũ để tiếp cận bạn diễn nữ, đồng thời phủ nhận chuyện có bạn gái.

Hứa Lệ Sa còn úp mở về những cuộc tình khác của Hứa Khải, kèm theo hình ảnh cho dư luận suy đoán.