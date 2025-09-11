“Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo rằng Vu Mông Lung, người mà chúng tôi hết mực yêu quý, đã qua đời vào ngày 11/9/2025 do rơi từ tầng cao. Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã loại trừ khả năng có yếu tố hình sự. Nguyện người đã khuất được yên nghỉ và những người ở lại sẽ kiên cường”, phòng làm việc của Vu Mông Lung thông báo.

Tối 11/9, phòng làm việc của diễn viên Vu Mông Lung xác nhận anh qua đời vì ngã từ trên lầu xuống, hưởng dương 37 tuổi.

Thông tin nam diễn viên qua đời gây xôn xao từ sáng cùng ngày song người hâm mộ lẫn truyền thông đều không thể xác nhận.

Trước đó, vào sáng 11/9, truyền thông Trung Quốc xôn xao trước thông tin một nam diễn viên trẻ của quốc gia tỷ dân tử vong vì ngã từ trên tòa nhà cao tầng xuống mặt đất. Blogger giải trí hàng đầu Giang Tiểu Yến của Trung Quốc tiết lộ, người tử nạn là nam diễn viên Vu Mông Lung.

Theo blogger họ Giang, vào đêm 10/9, Vu Mông Lung đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tụ họp diễn ra tại nhà riêng của một người bạn trong nhóm. Đến 2h ngày 11/9, mọi người trở về phòng ngủ còn Vu Mông Lung được cho là khóa trái cửa. Đến 6h ngày 11/9, bạn bè đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.

Một người hàng xóm khi dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể của một người đàn ông trước nhà và báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cảnh sát tìm thấy trong túi áo của ngôi sao này có 2 chiếc đồng hồ Rolex. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng nam diễn viên ngủ đã bị cạy mở.

Thông tin Vu Mông Lung ngã lầu tử vong lập tức gây chấn động xứ tỷ dân nhưng phải tới chiều tối 11/9, công ty quản lý của nam diễn viên mới ra thông cáo chính thức. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao thế hệ 8X khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ xót xa.

Vu Mông Lung (SN 1988) là 1 trong những mỹ nam của làng giải trí Trung Quốc. Anh được yêu thích bởi lối sống “sạch”, gương mặt đẹp. Nam diễn viên từng góp mặt trong các dự án như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ.

Anh hiện có 3 tác phẩm đã quay xong, trong đó phim Phong khởi đại mạc được cơ quan kiểm duyệt cấp phép phát sóng hồi tháng 8 vừa rồi và dự kiến ra mắt vào thời gian tới. Vu Mông Lung có liên quan tới 2 công ty và cả 2 công ty đều đã ngừng hoạt động.

Mỹ nam sinh năm 1988 hiện có hơn 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Bài đăng gần nhất của anh là vào ngày 29/8, lúc đó anh chia sẻ các bức ảnh ngắm hoa lá và sông nước khi đi dạo.