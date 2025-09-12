TP.HCM: Cháy cửa hàng phụ tùng, cụ ông 78 tuổi bị bại liệt không thoát ra ngoài được nên tử vong

Đời sống 12/09/2025 10:22

Khoảng 4 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà rộng 40 m2 trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây. Phát hiện cháy, người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 12/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà làm cụ ông tử vong.

Thông tin ban đầu, gần 4h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà số 316, đường Lê Quang Đạo (quốc lộ 22 cũ), phường Trung Mỹ Tây. Họ đã hô hoán và tìm cách dập lửa tại chỗ, nhưng bất thành.

TP.HCM: Cháy cửa hàng phụ tùng, cụ ông 78 tuổi bị bại liệt không thoát ra ngoài được nên tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Thời điểm này, bà N.T.K.H. (82 tuổi, quê Vĩnh Long) chạy từ trong nhà ra ngoài, nhờ người dân cứu chồng bà là ông N.M.T. (78 tuổi) đang mắc kẹt bên trong.

Tuy nhiên, lúc này lửa đã cháy lớn, phía trước nhà để nhiều đồ đạc nên không ai dám xông vào.

"Căn nhà chứa nhiều đồ đạc, cộng thêm chiếc xe tay ga để chắn lối đi, lửa kèm theo nhiều tiếng nổ nên chúng tôi không dám xông vào cứu người", nhân chứng kể.

Theo thông tin báo Tiền Phong, nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các hướng dập lửa, ngăn không để cháy lan. Đến 5h, đám cháy được khống chế.

TP.HCM: Cháy cửa hàng phụ tùng, cụ ông 78 tuổi bị bại liệt không thoát ra ngoài được nên tử vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Sáng cùng ngày, Công an TPHCM phối hợp lực lượng chức năng phường Trung Mỹ Tây phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại. 

Căn nhà rộng gần 40m2, hai ông bà sinh sống hàng chục năm, buôn bán phụ tùng xe ba gác. Ông T. bị liệt nên khi cháy ông không thể thoát ra ngoài.

Từ khóa:   cháy nhà cháy nhà 1 người tử vong tin mới

