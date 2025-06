Chập điện gây cháy nhà ở Lâm Đồng, gia đình 5 người may mắn thoát nạn

Người dân dùng bình chữa cháy mini, xô nước dập lửa từ nhiều hướng. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng 15/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Luân (tổ 3, phường B’Lao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Rất may, cả năm người trong nhà kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Theo UBND phường B’Lao, khoảng 5 giờ sáng, khi các thành viên trong gia đình đang ngủ thì phát hiện mùi khét và ngọn lửa bùng phát dữ dội tại phòng khách tầng trệt.

Cả năm người trong nhà kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông Luân đã tri hô mọi người thoát thân và nhờ hàng xóm hỗ trợ dập lửa.

Bốn người ở tầng trệt nhanh chóng thoát ra bằng cửa sau, riêng một cháu trai 14 tuổi mắc kẹt ở tầng 2 được người dân cứu ra trong tình trạng ngạt khói nhẹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, UBND phường B'Lao đã huy động công an, dân quân và Tổ liên gia an toàn PCCC đến hiện trường. Người dân dùng bình chữa cháy mini, xô nước dập lửa từ nhiều hướng. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại phòng khách.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ngay sau vụ việc, UBND phường B’Lao đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Luân 5 triệu đồng, đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời và cử lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả vụ cháy.

