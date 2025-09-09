đoạt giải LHP Venice, Tân Chỉ Lôi 'gây sốt' với số tiền lương trả cho nhân viên

Sao quốc tế 09/09/2025 18:15

Sau khi Tân Chỉ Lôi chiến thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất (Trung Quốc gọi là “Ảnh hậu”) của Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82, các tin tức liên quan đến nữ diễn viên phủ sóng truyền thông và mạng xã hội.

 Mới đây, chủ đề “Mức lương đáng mơ ước của nhân viên Tân Chỉ Lôi” được bàn luận sôi nổi. Thông tin từ người trong ngành tiết lộ, mức lương mỗi tháng của nhân viên trong phòng làm việc của Tân Chỉ Lôi thấp nhất là hơn 30.000 NDT (khoảng hơn 100 triệu VND), còn bao gồm cả những đãi ngộ các ngày lễ tết.

Trong khi đó, mức lương của nhân viên thuộc các phòng làm việc nghệ sĩ khác trong ngành giải trí Trung Quốc đại lục được cho là dao động từ 4.000 - 10.000 NDT.

Khán giả bất ngờ với sự hào phóng của Tân Chỉ Lôi. Nhiều ý kiến cho rằng, chính vì nhận được đãi ngộ tốt nên nhân viên của Tân Chỉ Lôi rất chỉn chu trong việc xây dựng hình ảnh và điều phối các hoạt động của nữ diễn viên.

Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện hay thảm đỏ, Tân Chỉ Lôi luôn ghi điểm với tạo hình chỉn chu, sang trọng. Những năm gần đây, nhan sắc và phong cách của cô luôn được khen ngợi, hiếm khi vướng ý kiến trái chiều.

đoạt giải LHP Venice, Tân Chỉ Lôi 'gây sốt' với số tiền lương trả cho nhân viên - Ảnh 1

Gần nhất là ở Liên hoan phim Venice (Italia), các bộ cánh dự thảm đỏ và họp báo của Tân Chỉ Lôi đều được khen.

Theo Sohu, chiếc đầm được Tân Chỉ Lôi diện trong buổi họp báo đầu tiên với truyền thông ở Liên hoan phim Venice đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Bên cạnh chiếc đầm trễ vai, ôm sát thanh lịch và sang trọng, hình ảnh bông hồng xuất hiện trước ngực nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý.

Nhìn thoáng qua thì bông hồng này giống một hình xăm, nhưng thực chất nó là tác phẩm điêu khắc 3D trên lớp lưới lót của chiếc đầm. Theo tiết lộ, hình ảnh 3D này được tạo ra thủ công trong 200 giờ.

Bông hồng mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho những tác phẩm lấy chủ đề nữ giới mà cô tham gia. Ê-kíp của Tân Chỉ Lôi được khen ngợi hết lời trong việc tạo dựng phong cách, hình ảnh cho nữ diễn viên, góp phần tô điểm thêm khí chất ngôi sao của Tân Chỉ Lôi.

đoạt giải LHP Venice, Tân Chỉ Lôi 'gây sốt' với số tiền lương trả cho nhân viên - Ảnh 2

Những năm gần đây, hình ảnh sang trọng của Tân Chỉ Lôi đã in sâu trong lòng khán giả. Đến mức nhiều người bất ngờ khi biết nữ diễn viên vốn xuất thân nghèo khó, và từng có khoảng thời gian bị chê bai thậm tệ về ngoại hình.

Với cúp “Ảnh hậu” Venice, Tân Chỉ Lôi làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thế hệ 8X đầu tiên được vinh danh ở 1 trong 3 liên hoan phim lớn nhất thế giới.

