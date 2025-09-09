Tân Chỉ Lôi từng không đủ tiền ăn vịt quay Bắc Kinh đến trở thành siêu sao quốc tế

Chiến thắng của Tân Chỉ Lôi gây tiếng vang không chỉ bởi đây là giải thưởng danh giá mà còn vì cô vốn không phải cái tên quá đình đám trong giới. Dù vậy, diễn xuất tinh tế trong Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời đã thuyết phục được giới chuyên môn, khẳng định tài năng không thể phủ nhận của cô.

Mới đây, làng giải trí Hoa ngữ chấn động khi Tân Chỉ Lôi làm nên lịch sử tại LHP Venice. Cô chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) với bộ phim Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời, trở thành một trong số ít nữ diễn viên Trung Quốc giành được vinh quang này.

Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986, trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Là chị cả, từ bé cô đã chăm sóc các em khi bố mẹ đi làm xa.

Sau đó, Tân Chỉ Lôi theo chuyên ngành thiết kế thời trang ở đại học. Nhưng bố cô bất ngờ bị liệt khiến gia đình càng khốn khó. Tân Chỉ Lôi phải dừng việc học, làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống.

Năm 2007, cô bước chân vào giới giải trí khi được một công ty phát hiện và ký hợp đồng. Nhưng mãi đến năm 2011, cô mới có vai diễn nhỏ đầu tay trong bộ phim “Họa bì”.

Do nguồn lực công ty hạn hẹp, cô vật lộn với vai phụ trong nhiều năm, thu nhập vô cùng ít ỏi. Tân Chỉ Lôi từng tâm sự, có những lúc bị đuổi khỏi đoàn phim, cô đã muốn từ bỏ nghề diễn, chỉ biết nằm trên đường mà khóc.

Nhưng sau đó, Tân Chỉ Lôi vẫn kiên trì, cô tham gia các lớp đào tạo của Học viện Hý kịch Trung ương để rèn luyện khả năng diễn xuất.

Trong phim "Bunshinsaba 2" (2013), Tân Chỉ Lôi chịu đựng cái lạnh dưới 0 độ C và cơn sốt cao 3 ngày liên tiếp, kiên quyết không dùng diễn viên đóng thế khi quay những cảnh giật gân.

"Hồi đó, ngay cả một bữa ăn no cũng là điều xa xỉ, nhưng miễn là tôi được diễn xuất, thì đều xứng đáng”, nữ diễn viên tâm sự.

Năm 2016, cô có bước ngoặt đầu tiên khi được đóng vai chính trong phim “Trường Giang Đồ”. Để hoàn thành vai diễn, Tân Chỉ Lôi lội chân trần xuống dòng nước lạnh giá vào một ngày đông tuyết rơi, bị mảnh kính vỡ đâm vào chân, nhưng vẫn kiên trì đến cùng.

Tác phẩm lọt vào danh sách tranh giải chính của Liên hoan phim Berlin. Dù không giành chiến thắng, bộ phim đã khiến giới điện ảnh bắt đầu nhớ mặt Tân Chỉ Lôi.

Một năm sau, Tân Chỉ Lôi được biết đến nhiều hơn nhờ “Tú Xuân Đao 2”. Song, cô bất ngờ vướng ồn ào vì phát ngôn bị cho là quá kiêu ngạo, thể hiện danh vọng lộ liễu trên một chương trình tạp kỹ.

May mắn thay, năm 2018, Tân Chỉ Lôi có bước đột phá với vai Gia quý phi Kim Ngọc Nghiên trong bộ phim truyền hình cung đấu đình đám “Như Ý truyện”.

Nhưng sau tác phẩm này, sự nghiệp của Tân Chỉ Lôi có phần chững lại. Thậm chí, nữ diễn viên bị chế giễu nặng nề vì tăng cân mất kiểm soát. Có lần cô bất lực nhắn fan hãy chuyển sang hâm mộ người khác vì bản thân cô không còn là tấm gương tốt.

Năm 2020, khi bộ phim “Phồn hoa” giới thiệu diễn viên, Tân Chỉ Lôi bị khán giả gọi là "nữ chính xấu nhất trong phim Vương Gia Vệ", không thể so sánh với những minh tinh Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà, Vương Phi, Chương Tử Di…

Nhưng 3 năm sau (2023), khi “Phồn hoa” ra mắt, Tân Chỉ Lôi hoàn toàn chinh phục khán giả với vai diễn người phụ nữ Thượng Hải đầy kiêu sa, quý phái. Chính Tân Chỉ Lôi còn phải thừa nhận, vai Lý Lý trong “Phồn hoa” là hình ảnh đẹp nhất của cô trong đời.

Để đạt tới đỉnh cao với “The Sun Rises On Us All” ở Liên hoan phim Venice, Tân Chỉ Lôi cũng trải qua quá trình quay phim khó khăn. Thời điểm phim bấm máy, cô còn bận rộn ghi hình cho một chương trình tạp kỹ khác.

Có những lúc Tân Chỉ Lôi làm việc liên tục 20 tiếng trên phim trường, hoàn thành một cảnh quay vào đêm khuya rồi lại vội vã quay lại vào sáng sớm. Cô kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi khi đang đứng.

Cuối cùng, mọi sự cố gắng suốt 18 năm đã được đền đáp xứng đáng. Truyền thông cho rằng, chiến thắng của Tân Chỉ Lôi đã định hình lại cục diện về cuộc đua thành tích của thế hệ nữ diễn viên 8X ở Trung Quốc.