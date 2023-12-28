Triệu Lệ Dĩnh bị Tân Chỉ Lôi 'đàn áp' phiên vị trong phim mới vì lý do này

Được đánh giá là một trong những tiểu hoa dẫn đầu về cả tài nguyên lẫn thực tích, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên thu hút được sự chú ý của khán giả với nhan sắc và thần thái chuẩn nữ thần mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là gương mặt được rất nhiều các đoàn làm phim cũng như nhãn hàng, thương hiệu săn đón. Tuy nhiên, thời gian gần đây lại bất ngờ xuất hiện thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh bị Tân Chỉ Lôi áp phiên.

Cụ thể, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cho biết phòng làm việc của Tân Chỉ Lôi đang nghiêm túc thảo luận với đoàn làm phim điện ảnh Tâm Sự Của Kiều Nghiên về vấn đề phiên vị. Nguồn tin này cũng cho biết hiện tại phía Tân Chỉ Lôi đang ra sức tranh vị trí phiên 1 với nàng tiểu hoa 85 Triệu Lệ Dĩnh.

Theo blogger cho biết vai diễn của Tân Chỉ Lôi trong tác phẩm điện ảnh mới có thời lượng lên sóng và đất diễn nhiều hơn hẳn của Triệu Lệ Dĩnh. Chính vì vậy, cơ hội lấy được phiên đầu của Tân Chỉ Lôi so với Triệu Lệ Dĩnh là rất cao.

Phía Triệu Lệ Dĩnh lại không dám xé phiên vì xé phiên thì người chịu ảnh hưởng trực tiếp lại là Triệu Lệ Dĩnh chứ không phải ai khác. Đây cũng được cho là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh đã trở về Bắc Kinh vào đoàn phim còn Tân Chỉ Lôi vẫn chưa nhập đoàn vì tạm thời không chấp nhận phiên vị hiện tại.

Ngay sau đó, nhiều khán giả cho rằng việc Tân Chỉ Lôi có phiên vị cao hơn Triệu Lệ Dĩnh là điều dễ hiểu bởi Tân Chỉ Lôi vốn có kinh nghiệm diễn xuất điện ảnh, lại từng có phim điện ảnh lọt để cử các giải thưởng lớn.

Gần đây, rating thời gian thực 10 phút đầu tiên của bộ phim Phồn Hoa do Tân Chỉ Lôi đảm nhận đã phá 2. Bên cạnh đó, quảng cáo cũng được gài cắm xuyên kín bộ phim, trong đó có 9 thương hiệu, tổng thời gian chiếu trong 4 tập là 264 giây. Năm 2020 bộ phim chính thức khởi quay, nhưng mãi đến những ngày cuối của năm 2023 Phồn Hoa mới chính thức được lên sóng.

Thành tích này cho thấy thành tích và khả năng diễn xuất của Tân Chỉ Lôi ở thời điểm hiện tại có phần nhỉnh hơn Triệu Lệ Dĩnh nên mới dễ dàng có được phiên vị cao như vậy.

Triệu Lệ Dĩnh bị bóc phốt vạ miệng, nghi vấn thái độ khinh thường 'đàn em' kém nổi tiếng? Triệu Lệ Dĩnh được xem là một hình mẫu lý tưởng và đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ nổi tiếng, nhân cách của Triệu Lệ Dĩnh còn là chủ đề được nhiều cư dân mạng nhắc tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-bi-tan-chi-loi-an-ap-phien-vi-trong-phim-moi-vi-ly-do-nay-640987.html