Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dẫn con trai đi du lịch, liền rộ lên nghi vấn sắp tái hôn

Sao quốc tế 20/12/2023 07:10

Mới đây, cánh săn ảnh đã chụp được hình ảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh với con trai xuất hiện cùng nhau tại sân bay sau khi trở về từ kỳ nghỉ ở Tam Á

Mới đây, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh với con trai xuất hiện cùng nhau tại sân bay sau khi trở về từ kỳ nghỉ ở Tam Á, gia đình ba người trông rất hạnh phúc và ngọt ngào. Tuy nhiên trước thông tin cư dân mạng tiết lộ cả hai quay lại với nhau chỉ là tin đồn.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dẫn con trai đi du lịch, liền rộ lên nghi vấn sắp tái hôn - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dẫn con trai đi du lịch, liền rộ lên nghi vấn sắp tái hôn - Ảnh 2

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không nêu lý do cụ thể khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Tuy nhiên, trong thông báo xác nhận chia tay, họ khẳng định vẫn xem đối phương là người thân và cùng tập trung nuôi dạy con trai. 

Sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, cả hai duy trì mối quan hệ người thân để cùng nuôi dạy con cái. Dù bận rộn đến mấy cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều cố gắng dành thời gian cho con. Cả hai thường tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các dự án phim để đưa con trai đi chơi.

Mặc dù ly hôn nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng không ngần ngại gặp gỡ để ăn chung cùng con trai. Điều này cho thấy với cả hai con cái là sự ưu tiên lớn nhất.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dẫn con trai đi du lịch, liền rộ lên nghi vấn sắp tái hôn - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dẫn con trai đi du lịch, liền rộ lên nghi vấn sắp tái hôn - Ảnh 4

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin đồn thổi cho rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tái hôn. Tuy nhiên, có vẻ như đây chỉ là những thông tin đồn thổi không căn cứ mà thôi. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều duy trì mối quan hệ người thân chứ không tái hợp vợ chồng.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Triệu Lệ Dĩnh tập trung cho sự nghiệp. Cô nhận lời tham gia nhiều dự án truyền hình, làm gương mặt quảng cáo, xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí thời trang. Sự nghiệp trong 2 năm qua của Triệu Lệ Dĩnh có bước tiến đáng kể. 

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