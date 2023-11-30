Làm mẹ như Triệu Lệ Dĩnh và Angelabay, nhưng Dương Mịch lại bị gọi là 'người mẹ tồi của Cbiz' là do đâu?

Sao quốc tế 30/11/2023 10:35

Trong suốt 9 năm đầu cuộc đời của mình, thời gian Tiểu Gạo Nếp gặp và sống cạnh mẹ vô cùng hiếm hoi. Do đó, không ít người cho rằng Dương Mịch chỉ hào nhoáng khi trên sân khấu và trong diễn xuất còn đời tư tình cảm, cô chính là "bà mẹ tồi" trong mắt công chúng.

Vào năm 2014, Dương Mịch kết hôn với Lưu Khải Uy tại đảo Bali, Indonesia và xác nhận mình đang mang thai tháng thứ 3. Đến tháng 6 cùng năm, Dương Mịch chào đón con gái đầu lòng tại bệnh viện Matilda Hong Kong (Trung Quốc), em bé được đặt tên là Tiểu Gạo Nếp. Song, sau khi sinh con, Dương Mịch đã ngay lập tức trở lại với showbiz và gặt hái hàng loạt thành tích đáng nể. 

Khi con gái chưa đầy 1 tuổi, Dương Mịch đã quay trở về Bắc Kinh để đóng phim, không có thời gian ở bên con trong những giai đoạn quan trọng nhất. Từ bé, Tiểu Gạo Nếp đã sống bên cạnh bố và gia đình bên nội, hoàn toàn thiếu vắng đi sự chăm sóc của mẹ.

Làm mẹ như Triệu Lệ Dĩnh và Angelabay, nhưng Dương Mịch lại bị gọi là 'người mẹ tồi của Cbiz' là do đâu? - Ảnh 1

Vì lịch trình bận rộn, ngay cả những thời gian như lễ tết, Dương Mịch cũng không trở về Hong Kong (Trung Quốc) để gặp con. Thậm chí sinh nhật của Tiểu Gạo Nếp, Dương Mịch cũng không ở bên, cô chỉ giao tiếp với con qua điện thoại. Vào thời điểm này, nữ diễn viên cũng nhận không ít ý kiến trái chiều về việc bỏ bê, thiếu trách nhiệm với con cái. Theo nhiều người, sự nghiệp quan trọng nhưng những năm tháng đầu đời của con trẻ cũng vô cùng quan trọng.

Làm mẹ như Triệu Lệ Dĩnh và Angelabay, nhưng Dương Mịch lại bị gọi là 'người mẹ tồi của Cbiz' là do đâu? - Ảnh 2Làm mẹ như Triệu Lệ Dĩnh và Angelabay, nhưng Dương Mịch lại bị gọi là 'người mẹ tồi của Cbiz' là do đâu? - Ảnh 3Làm mẹ như Triệu Lệ Dĩnh và Angelabay, nhưng Dương Mịch lại bị gọi là 'người mẹ tồi của Cbiz' là do đâu? - Ảnh 4

Tháng 12/2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy chính thức ly hôn. Trái với sự mong đợi của mọi người, Dương Mịch hoàn toàn bỏ bê, Tiểu Gạo Nếp tiếp tục sống cùng bố và ông bà nội tại Hông Kông. Điều này càng kiến nữ diễn viên bị chỉ trích nhiều hơn. Thậm chí, một số người còn mỉa mai cô không xứng đáng làm mẹ. Chịu những lời đả kích từ dư luận, Dương Mịch có đến Hông Kông để gặp con, nhưng thời gian bên cô bé là rất ít. 

Làm mẹ như Triệu Lệ Dĩnh và Angelabay, nhưng Dương Mịch lại bị gọi là 'người mẹ tồi của Cbiz' là do đâu? - Ảnh 5

Gần đây, mạng xuất hiện thông tin nói rằng, mỹ nhân Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa đã bỏ ra khoản tiền lớn 540 triệu Nhân dân tệ (gần 2 nghìn tỷ đồng) để giành quyền nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp với gia đình Lưu Khải Uy.

 

Theo thông tin này, Dương Mịch được cho là đã giành được quyền nuôi con và sẽ đưa Tiểu Gạo Nếp tới Bắc Kinh sống cũng như nhập học vào tháng 9 này. Một trong những nguyên nhân khiến Dương Mịch quyết tâm giành quyền nuôi con là do Lưu Khải Uy và bạn gái mới là Lý Hiểu Phong được cho là chuẩn bị kết hôn.

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Có thể nói, chỗ ngồi của Dương Mịch tại các sự kiện lớn một phần nào thể hiện địa vị của cô tại Cbiz.

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