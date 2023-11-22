Dương Mịch và Cung Tuấn tiếp tục quay bổ sung, 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng' vẫn chưa thể lên sóng trong năm nay

Điều đáng nói là việc quay bổ sung này không liên quan tới tình tiết phim mà do vấn đề từ kỹ thuật quay chụp mới, ống kính bị biến dạng nên phải yêu cầu quay lại.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn liên tục phải quay bổ sung. Việc quay bổ sung được cho là hoạt động khá tốn kém. Hơn nữa, không đảm bảo trạng thái lẫn diễn xuất diễn viên còn được mượt mà, trôi chảy như khi quay chính thức trước đó, đặt ra cho đoàn phim nhiều thách thức.

"Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng" đã áp dụng kỹ thuật quay ảo XR để thực hiện các cảnh quay, đem lại hiệu ứng đẹp nhất cho các phân cảnh. Trường quay ảo rộng 2400m2 tại Hoành Điếm do iQIYI tỉ mỉ dựng lên để áp dụng kỹ thuật mới này cho Nguyệt Hồng, cho thấy được độ đầu tư và kỳ vọng lớn của nhà sản xuất vào bộ phim.

Không chỉ dàn diễn viên, phục trang mà cả kỹ xảo cũng được nhà sản xuất đầu tư mạnh cho Nguyệt Hồng. Đây đích thực là tác phẩm trọng điểm của iQIYI, cũng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Cung Tuấn và Dương Mịch. Do đó, những tưởng phim đã sắp đến ngày lên sóng nhưng vẫn còn liên tiếp xảy ra sự cố, phải quay bổ sung khiến lịch chiếu ở thời điểm hiện tại vẫn còn khá xa vời với khán giả.

Hồ tộc Đồ Sơn nhiều đời canh giữ cây Khổ Tình, nhận trọng trách kết duyên cho những người có tình khắp thiên hạ. Tộc Đồ Sơn thời này có ba tỷ muội nắm giữ trọng trách: Tam muội là Đồ Sơn Dung Dung tính toán từng đồng, được gọi là Hồ yêu ngàn mặt, chống đỡ huyết mạch Đồ Sơn; Nhị tỷ Đồ Sơn Nhã Nhã kiêu ngạo, thẳng thắng, một lòng muốn trở thành Hồ yêu mạnh nhất Hồ tộc; Đại tỷ Đồ Sơn Hồng Hồng kiêu kỳ xinh đẹp – một trong những Hồ yêu mạnh bất phàm của Hồ tộc, không chỉ nắm giữ Đồ Sơn mà còn thống lĩnh toàn bộ liên minh Yêu tộc.

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