Vị thế thời trang của Lưu Thi Thi bị đàn em 'lấn át' nghiêm trọng, kém xa cả Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Sao quốc tế 01/11/2023 15:30

Mới đây, Lưu Thi Thi rơi vào tình huống xấu hổ khi vị thế thua đàn em và đồng nghiệp trong sự kiện mới của hãng thời trang Chanel.

Mới đây, thương hiệu thời trang Chanel sẽ tổ chức một show diễn tại Thâm Quyến với khách mời là nhiều ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc như Châu Tấn, Lưu Văn, Tỉnh Bách Nhiên, Vương Nhất Bác, Trần Vỹ Đình, Lưu Thi Thi, Tân Chỉ Lôi, Trương Quân Ninh, Marion Cotillard, Whitney Peak, Caroline de Maigret...

Tuy nhiên, trong poster giới thiệu dàn khách mời, tên của Lưu Thi Thi không chỉ bị xếp cuối, kích cỡ còn nhỏ hơn so với các nghệ sĩ khác.

Do đó, nhiều người đánh giá rằng cách sắp xếp như vậy thể hiện địa vị, tên tuổi của Lưu Thi Thi với nhãn hàng không bằng đồng nghiệp. Chanel cũng không có đãi ngộ tương xứng với danh phận đại sứ thương hiệu của Lưu Thi Thi. Người hâm mộ của nữ diễn viên Bộ Bộ Kinh Tâm đã bày tỏ sự tức giận, thậm chí đề nghị Lưu Thi Thi không ký hợp đồng với nhãn hàng này.

 

Tuy nhiên, theo Sohu , danh tiếng và địa vị của Lưu Thi Thi đang trượt dốc trong mấy năm gần đây. Lưu Thi Thi từng nổi tiếng châu Á với bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Anh Hùng Xạ Điêu, Quái Hiệp Nhất Chi Mai, Hiên Viên kiếm - Thiên Chi Ngân, Nữ Y Minh Phi Truyện. Song, từ năm 2017, các bộ phim có Lưu Thi Thi đóng chính đều không gây được tiếng vang. Nữ diễn viên bị chê diễn xuất dậm chân tại chỗ, một màu khi chỉ tốt trong những cảnh khóc.

Ngoài ra, Lưu Thi Thi có cuộc sống êm đềm, ít gây chú ý, không phải là nhân vật thu hút truyền thông. Do đó, danh tiếng của Lưu Thi Thi không còn được như xưa. Bên cạnh đó, khán giả bình luận, Lưu Thi Thi không có khả năng tiếp xúc với thương hiệu xa xỉ phẩm khác, do đó không được Chanel đối xử trân trọng.

Tính tới thời điểm hiện tại, Lưu Thi Thi bị đánh giá là danh tiếng kém nhất trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 gồm Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angelababy, Đường Yên, Lưu Diệc Phi.

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