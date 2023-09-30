Lưu Thi Thi khoe tạo hình đẹp như tiên nữ, nhưng dân tình vẫn 'chê' vì chi tiết này

Sao quốc tế 30/09/2023 12:30

Nhất Niệm Quan Sơn - bộ phim đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân đình đám Lưu Thi Thi - hiện đang trong quá trình tích cực quảng bá dự án.

Sau nhiều năm vắng mặt trong thị trường phim ảnh Hoa ngữ, Lưu Thi Thi đã khiến nhiều khán giả háo hức và mong chờ khi có thông tin cô sẽ có mặt trong một dự án phim truyền hình mới - Nhất Niệm Quan Sơn, đánh dấu sự trở lại của mình.

Khi gây bão dư luận khi tung ra đoạn trailer ấn tượng, ekip làm phim của Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục nhá hàng một tạo hình của nữ chính Lưu Thi Thi khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên".

Trong loạt hình ảnh này, Lưu Thi Thi xuất hiện với bộ trang phục tông màu trắng đỏ, kiểu tóc và trang điểm có phần cầu kỳ hơn hẳn những tạo hình đã xuất hiện trong trailer. Khán giả đánh giá rất cao diện mạo của nữ diễn viên, hết lời khen ngợi cho rằng tạo hình này khiến cô trông trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi 36 của mình.

Lưu Thi Thi khoe tạo hình đẹp như tiên nữ, nhưng dân tình vẫn 'chê' vì chi tiết này - Ảnh 1Lưu Thi Thi khoe tạo hình đẹp như tiên nữ, nhưng dân tình vẫn 'chê' vì chi tiết này - Ảnh 2Lưu Thi Thi khoe tạo hình đẹp như tiên nữ, nhưng dân tình vẫn 'chê' vì chi tiết này - Ảnh 3Lưu Thi Thi khoe tạo hình đẹp như tiên nữ, nhưng dân tình vẫn 'chê' vì chi tiết này - Ảnh 4

Bên cạnh đó, khán giả còn cho rằng, tạo hình này khiến Lưu Thi Thi trông rất giống tiên nữ... Hằng Nga. Cư dân mạng xứ Trung còn nhiệt tình ghép thêm hình thỏ ngọc để biến mỹ nhân họ Lưu thành chị Hằng đúng dịp Trung Thu.

Dù nhận về nhiều lời khen ngợi nhưng trên thực tế vẫn có một số khán giả không thực sự hài lòng với tạo hình này, chủ yếu là vì hình bông hoa trên trán của Lưu Thi Thi. Hoa điền vốn là kiểu trang điểm không có gì xa lạ ở phim cổ trang Trung Quốc nhưng đến Lưu Thi Thi, nhiều khán giả cho rằng bông hoa trên trán của cô được vẽ quá lớn so với khuôn mặt.

Lưu Thi Thi khoe tạo hình đẹp như tiên nữ, nhưng dân tình vẫn 'chê' vì chi tiết này - Ảnh 5Lưu Thi Thi khoe tạo hình đẹp như tiên nữ, nhưng dân tình vẫn 'chê' vì chi tiết này - Ảnh 6

Nhất Niệm Quan Sơn lấy bối cảnh giả tưởng, nơi có hai quốc gia đang ở thế đối lập với nhau là An quốc và Ngô quốc. Lưu Thi Thi đảm nhận vai nữ chính Nhậm Như Ý, một nữ hiệp ân oán rõ ràng, là tiền tả sứ Chu Y Vệ của An quốc.

Vì một số lý do, cô lưu lạc đến Ngô Quốc. Về sau, Nhậm Như Ý thành lập đội sứ thần Nghinh Đế, cùng Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) và nhiều anh hùng trẻ tuổi bắt đầu một hành trình nhiều sóng gió.

Lưu Thi Thi tiết lộ lý do không làm khách mời thường trú trên show tống nghệ

Lưu Thi Thi tiết lộ lý do không làm khách mời thường trú trên show tống nghệ

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn trên tạp chí, Lưu Thi Thi đã tiết lộ lý do không làm khách mời thường trú trên show tống nghệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Thi Thi tiết lộ lý do không làm khách mời thường trú trên show tống nghệ

Lưu Thi Thi tiết lộ lý do không làm khách mời thường trú trên show tống nghệ

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi 'chiêu đãi' khán giả 'bữa tiệc nhan sắc' với loạt poster nhân vật

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi 'chiêu đãi' khán giả 'bữa tiệc nhan sắc' với loạt poster nhân vật

Lưu Thi Thi trang điểm đơn giản vẫn đẹp nao lòng, vẻ ngoài thoát tục bao năm vẫn không đổi

Lưu Thi Thi trang điểm đơn giản vẫn đẹp nao lòng, vẻ ngoài thoát tục bao năm vẫn không đổi

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức

Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý