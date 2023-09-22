Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi 'chiêu đãi' khán giả 'bữa tiệc nhan sắc' với loạt poster nhân vật

Vừa qua, nền tảng iQIYI đã tổ chức hội nghị chiêu thương (công bố dự án, kêu gọi đầu tư), gây chú ý bởi hàng loạt các bộ phim đang được khán giả mong chờ nhất. Trong số đó, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên cũng tung ra poster nhân vật khiến dân tình vô cùng thích thú. Theo đó, dàn cast chính của bộ phim bao gồm: Lưu Thi Thi , Trương Vân Long, Đinh Vũ Hề, Chương Nhược Nam, Thẩm Nguyệt, Ngô Tuyên Nghi,…

Có thể thấy, trong tạo hình lần này, Lưu Thi Thi toát lên khí chất thanh tao, nhã nhặn và man mác buồn. Với nhan sắc ‘băng thanh ngọc khiết’, bà xã Ngô Kỳ Long vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, xứng danh ‘nữ thần cổ trang’ của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Dàn nữ phụ của bộ phim như Ngô Tuyên Nghi, Chương Nhược Nam, Thẩm Nguyệt cũng gây sốt khi là những mỹ nhân thế hệ mới hiện nay. Trong tạo hình cổ trang lần này, netizen được dịp thưởng thức bữa tiệc ‘nhan sắc’ với nét đẹp khiến ‘đàn chị’ Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế.

Về phần nam chính Trương Vân Long, anh chàng không nhận được sự ủng hộ của khán giả vì sở hữu nhan sắc điển trai nhưng có vẻ không hợp với vai diễn trong dự án này. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng phải đợi phim lên sóng thì mới đánh giá khách quan được.

Ngược lại với nam chính, nam phụ Đinh Vũ Hề lại được đánh giá cao khi có khả năng diễn xuất bằng mắt. Chỉ qua một bức ảnh, khuôn mắt, biểu cảm bằng mắt của anh chàng như đang kể hết câu chuyện cho khán giả.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng gồm ba phần: Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Trong phần phim Trúc Nghiệp, nội dung chủ yếu sẽ xoay quanh tình yêu của Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi) và Vương Quyền Bá Nghiệp (Trương Vân Long). Bá Nghiệp khi ấy là một trang thanh niên tuấn kiệt, kết giao với nhóm bạn tuổi trẻ tài cao cùng nhau lập nên tổ chức Mặt Nạ. Một lần gặp nạn, Bá Nghiệp tình cờ cứu Hoài Trúc, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tuy vậy, trong quá trình khi hành hiệp, tổ chức Mặt Nạ gặp nhiều biến cố sinh tử đau lòng khiến tinh thần của Bá Nghiệp hoàn toàn sụp đổ.

Trong lúc này, đệ tử Kim Diện Hỏa Thần của Đông Phương gia giết chết sư phụ, ép Đông Phương Hoài Trúc thành thân với mình hòng có được khả năng đặc biệt của Đông Phương linh tộc. Bất đắc dĩ, Vương Quyền Bá Nghiệp phải đồng ý kế thừa vị trí gia chủ họ Vương Quyền, hiệu lệnh gia tộc ra tay cứu Đông Phương gia và cưới Đông Phương Hoài Trúc làm thiếp.