Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức

Sao quốc tế 02/08/2023 19:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đầy sang trọng, khí chất của Lưu Thi Thi quảng bá cho một thương hiệu trang sức nổi tiếng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Lưu Thi Thi quảng bá cho một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong chiếc đầm trắng đầy thanh nhã nhưng không kém phần sang trọng, đầy khí chất.

Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức - Ảnh 1Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức - Ảnh 2Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức - Ảnh 3Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức - Ảnh 4Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức - Ảnh 5

Sau khi những bức ảnh mới nhất của Lưu Thi Thi được đăng tải, người đẹp nhận được hàng loạt lời khen 'có cánh' bởi vẻ đẹp bền bỉ sau bao năm tháng hoạt động trong showbiz. Tuy gần 40 tuổi và là mẹ một con nhưng nàng tiểu hoa vẫn giữ được thần thái và nhan sắc ngày càng ‘lão hóa ngược’.

Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức - Ảnh 6

Lưu Thi Thi được coi là ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ bởi vẻ đẹp thanh khiết. Không chỉ có nhan sắc người đẹp còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất trong nhiều phim. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô kết hôn với Ngô Kỳ Long và sinh con trai đầu lòng vào năm 2019. Được biết, ông xã Lưu Thi Thi không chỉ là sao nam nổi tiếng tại Trung Quốc mà còn là đại gia có tầm trong giới kinh doanh.

Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức - Ảnh 7

Trở lại sau khi sinh con, cô tham gia bộ phim Tôi Thân Yêu nhưng bị chê diễn dở, đài từ tệ. Năm 2020, nữ diễn viên góp mặt trong dự án Lưu Kim Tuế Nguyệt và bị so sánh với Nghê Ni. Chính vì thế, cô đã không nhận dự án mới trong suốt 2 năm liền.

Cơ hội mới mở ra vào năm 2022, Lưu Thi Thi trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn đóng chính cùng Lưu Vũ Ninh. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau 2 năm vắng bóng. Dự án này được xem là tác phẩm chấm dứt thời kỳ ảm đạm sự nghiệp cho Lưu Thi Thi. Dự án đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với thể loại cổ trang sau 5 năm kể từ Túy Linh Lung (2017). Bộ phim được kỳ vọng thành công giúp Lưu Thi Thi lấy lại tên tuổi như thời Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 2, Bộ Bộ Kinh Tâm.

Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức - Ảnh 8Lưu Thi Thi đầy sang trọng, khí chất trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu trang sức - Ảnh 9

Bên cạnh đó, gần đây, Lưu Thi Thi còn chính thức trở thành nữ chính của dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp. Ngay khi công bố những hình ảnh poster đầu tiên, cô nàng xuất hiện trong tạo hình đầy thanh thoát trong trang phục xanh lá, vừa có phần dịu dàng vừa có phần mạnh khiến dân tình hết lời khen ngợi. Đây cũng được xem là một trong những dự án đánh dấu bước chuyển mình của Lưu Thi Thi khi trở lại sự nghiệp phim ảnh sau thời gian vắng bóng.

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