Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Sao quốc tế 14/08/2023 19:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của nữ phụ Chương Nhược Nam trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp. Nhiều khán giả cho rằng nữ chính Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân'.

Những ngày qua, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên do Lưu Thi Thi đóng chính đang trong quá trình khởi quay. Bên cạnh những thông tin liên quan đến diễn viên chính thì những cảnh hậu trường của các diễn viên phụ cũng được netizen quan tâm.

Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của nữ phụ Chương Nhược Nam trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp. Theo đó, cô nàng xuất hiện với tạo hình hồng y. Mặc dù đây là dự án cổ trang hiếm hoi ‘nữ thần thanh xuân’ tham gia cũng như đứng chung khung hình với ‘đàn chị’ Lưu Thi Thi nhưng nhan sắc của Chương Nhược Nam vẫn không hề lép vế mà vô cùng mãn nhãn, đầy tiên khí.

Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 2Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 3Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 4Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 5Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 6Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 7

Được biết, trong dự án này, cô nàng vào vai Dương Nhạn, ít có cảnh quay, chủ yếu vài tập theo dòng kí ức của con trai. Nhân vật Dương Nhạn có xuất thân là tiểu thư thế gia Đạo minh (vị thế của Dương gia trong Đạo minh chỉ thua 2 nhà Vương Quyền và Đông Phương). Vào ngày cưới, chồng của Dương Nhạn bị vu oan, lúc đó cô lại mang thai. Sau khi chồng mất, cô quá đau lòng nên đã đoạn tuyệt với Dương gia, về quê chồng sinh con và nuôi con 1 mình. Cô nàng luôn giữ mối hận với Đạo minh vì nội bộ đấu đá đã biến chồng mình trở thành con cờ và hi sinh nên sau này cô đã cấm con trai gia nhập Đạo minh.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp thuộc thể loại cổ trang huyền huyễn có nội dung được cải biên dựa trên tác phẩm hoạt hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Tencent. Phần Trúc Nghiệp sẽ có nội dung kể về hồ yêu tên Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi). Trong vai trò là hồng nương (người mai mối), Hoài Trúc trong quá trình se tơ duyên cho người tình kiếp trước đã phát sinh chuỗi câu chuyện thần bí, thú vị.

Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 8

Chương Nhược Nam không chỉ được mệnh danh là "tình đầu quốc dân", sao nữ sinh năm 1996 khiến nhiều người bất ngờ với khả năng diễn xuất đỉnh cao dù chẳng hề được đào tạo bài bản.

Lưu Thi Thi có nguy cơ bị lép vế về nhan sắc và diễn xuất so với 'tình đầu quốc dân' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 9

Được biết, Chương Nhược Nam từng gây sốt khi có màn khóc 5s trong Nếu như tôi không còn nhớ được âm thanh của người. Dù chỉ trong thời gian ngắn, cô gái trẻ đã có thể nắm bắt được tâm lý nhân vật, òa khóc nức nở trước ống kính máy quay. Thậm chí sau đó, từ khóa Nhược Nam khóc đến mức khiến người khác đau lòng còn trở thành chủ đề bàn luận trên mạng. Chính vì khả năng nhập tâm và diễn tốt vai diễn bi kịch nên nhiều khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào diễn xuất trong dự án cổ trang này của cô nàng.

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