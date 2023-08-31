'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi

Những ngày qua, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên do Lưu Thi Thi đóng chính đang trong quá trình khởi quay. Bên cạnh những thông tin liên quan đến diễn viên chính thì tạo hình của các nữ phụ cũng được netizen quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của Thẩm Nguyệt trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên. Đoàn phim đã hé lộ tạo hình cổ trang của cô nàng với vai diễn Đông Phương Tần Lan.

Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn cùng với tạo hình cổ trang lần này, Thẩm Nguyệt nhận về nhiều lời khen ngợi khi trông vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Bên cạnh đó, cô nàng cũng sở hữu khả năng diễn xuất tốt khi từng thành công với các vai diễn nữ sinh của dòng phim hiện đại. Nhiều người hâm mộ mong rằng cô nàng sẽ bứt phá hơn ở dòng phim cổ trang lần này để bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp thuộc thể loại cổ trang huyền huyễn có nội dung được cải biên dựa trên tác phẩm hoạt hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Tencent. Phần Trúc Nghiệp sẽ có nội dung kể về hồ yêu tên Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi). Trong vai trò là hồng nương (người mai mối), Hoài Trúc trong quá trình se tơ duyên cho người tình kiếp trước đã phát sinh chuỗi câu chuyện thần bí, thú vị.

Thẩm Nguyệt từng được coi là 'Trịnh Sảng thứ 2' khi thành công chỉ qua một tác phẩm Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Mái đầu nấm đặc trưng, nét ngây ngô, đáng yêu đậm chất tình đầu giúp Thẩm Nguyệt có một khởi đầu rực rỡ. Nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh 'nữ thần thanh xuân thế hệ mới'.