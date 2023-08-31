'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 31/08/2023 11:08

Mới đây, đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên đã hé lộ tạo hình cổ trang của Thẩm Nguyệt khiến dân tình thích thú.

Những ngày qua, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên do Lưu Thi Thi đóng chính đang trong quá trình khởi quay. Bên cạnh những thông tin liên quan đến diễn viên chính thì tạo hình của các nữ phụ cũng được netizen quan tâm.

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của Thẩm Nguyệt trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên. Đoàn phim đã hé lộ tạo hình cổ trang của cô nàng với vai diễn Đông Phương Tần Lan.

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi - Ảnh 2'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi - Ảnh 3

Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn cùng với tạo hình cổ trang lần này, Thẩm Nguyệt nhận về nhiều lời khen ngợi khi trông vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Bên cạnh đó, cô nàng cũng sở hữu khả năng diễn xuất tốt khi từng thành công với các vai diễn nữ sinh của dòng phim hiện đại. Nhiều người hâm mộ mong rằng cô nàng sẽ bứt phá hơn ở dòng phim cổ trang lần này để bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi - Ảnh 4

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp thuộc thể loại cổ trang huyền huyễn có nội dung được cải biên dựa trên tác phẩm hoạt hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Tencent. Phần Trúc Nghiệp sẽ có nội dung kể về hồ yêu tên Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi). Trong vai trò là hồng nương (người mai mối), Hoài Trúc trong quá trình se tơ duyên cho người tình kiếp trước đã phát sinh chuỗi câu chuyện thần bí, thú vị.

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi - Ảnh 5

Thẩm Nguyệt từng được coi là 'Trịnh Sảng thứ 2' khi thành công chỉ qua một tác phẩm Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Mái đầu nấm đặc trưng, nét ngây ngô, đáng yêu đậm chất tình đầu giúp Thẩm Nguyệt có một khởi đầu rực rỡ. Nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh 'nữ thần thanh xuân thế hệ mới'.

'Nữ hoàng thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ về ý nghĩa thực sự về cái tên được bố đặt cho mình khiến netizen cảm động

'Nữ hoàng thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ về ý nghĩa thực sự về cái tên được bố đặt cho mình khiến netizen cảm động

Thẩm Nguyệt đã từng chia sẻ trong một chương trình về ý nghĩa cái tên được bố đặt cho mình khiến netizen cảm động.

Xem thêm
Từ khóa:   Thẩm Nguyệt sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Nữ hoàng thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ về ý nghĩa thực sự về cái tên được bố đặt cho mình khiến netizen cảm động

'Nữ hoàng thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ về ý nghĩa thực sự về cái tên được bố đặt cho mình khiến netizen cảm động

Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình

Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình

Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ

Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ

Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang?

Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang?

Thẩm Nguyệt mang không khí vẻ đẹp mỹ nhân cổ trang thập niên cũ trong tạo hình Song Nhi của Lộc Đỉnh Ký

Thẩm Nguyệt mang không khí vẻ đẹp mỹ nhân cổ trang thập niên cũ trong tạo hình Song Nhi của Lộc Đỉnh Ký

Rộ tin Thẩm Nguyệt và Trần Kiến Bân chuẩn bị kết hợp trong dự án remake Ông Chú Của Tôi từng gây cơn sốt xứ Hàn

Rộ tin Thẩm Nguyệt và Trần Kiến Bân chuẩn bị kết hợp trong dự án remake Ông Chú Của Tôi từng gây cơn sốt xứ Hàn

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau