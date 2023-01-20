Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ

Sao quốc tế 20/01/2023 07:18

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc mới nhất của Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh trên tạp chí Cosmo.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc mới nhất của Thẩm NguyệtChu Khiết Quỳnh trên tạp chí Cosmo. Có thể thấy, hai cô nàng trong trang phục cổ điển của những cô gái Hồng Kông thập niên cũ. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc ngọt ngào, đậm nét thanh xuân thì nhiều khán giả cho rằng hai cô gái có gương mặt khá tương đồng nhau như chị em sinh đôi dù chỉ chênh lệch nhau 1-2 tuổi.

Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 1Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 2Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 3Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 4Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 5Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 6Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 7Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 8Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 9

Được biết, Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh đang cùng nhau tham gia chương trình giải trí Lớp học vô hạn siêu việt, do TVB và Chiết Giang hợp tác sản xuất. Chính vì thế cặp đôi khá thân thiết với nhau.

Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 10

Thẩm Nguyệt cô nổi lên như một hiện tượng sau "cơn sốt" của dòng phim thanh xuân vào năm 2017. Với thành công của Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh "nữ thần thanh xuân thế hệ mới".

Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 11

Cô từng được báo chí Hong Kong bầu chọn là một trong bốn tiểu Hoa đán thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Song, diễn xuất của nữ diễn viên xem ra chưa thể theo kịp danh tiếng ấy. Nhiều năm đóng phim và thường được giao vai nữ chính, nhưng diễn xuất của Thẩm Nguyệt vẫn nằm ở mức dưới trung bình.

Chu Khiết Quỳnh được nhận làm thực tập sinh trong công ty giải trí của Hàn Quốc Pledis Entertainment. Trong khoảng thời gian làm thực tập sinh, Chu Khiết Quỳnh cũng có cơ hội xuất hiện trong một số MV của các nhóm nhạc. Sau khi về nước, cô nàng xuất hiện trong khá nhiều chương trình truyền hình, sau đó cô dần chuyển hướng sang đóng phim.

Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ - Ảnh 12

Tính đến thời điểm hiện tại, Chu Khiết Quỳnh cũng đóng chính trong một số bộ phim, có thể kể đến như Đại Đường Nữ Pháp Y, Công Chúa Của Ảnh Đế, Trăng Sáng Sa Lòng Nàng. Tuy nhiên, bộ phim nổi tiếng nhất của Chu Khiết Quỳnh lại là Hữu Phỉ và trong dự án này cô đảm nhận vai nữ phụ làm nền cho Triệu Lệ Dĩnh.

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Mạng xã hội xứ Hàn lan truyền thông tin bộ phim My Mister (Ông Chú Của Tôi) sẽ được Trung Quốc mua bản quyền làm lại. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính được cho là đang thảo luận cùng Trần Kiến Bân và Thẩm Nguyệt.

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