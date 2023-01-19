Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng

Sao quốc tế 19/01/2023 15:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh tạo hình sườn xám của Nghê Ni trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng.

Nghê Ni là một trong những "Mưu Nữ Lang" của làng giải trí Hoa ngữ khi cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện tài năng và giúp trở nên nổi tiếng. Chỉ trong vòng 3 năm sau thành công của Kim Lăng Thập Tam Hoa, Nghê Ni đã trở thành một trong những cái tên được truyền thông săn đón và tôn vinh là một trong Tứ tiểu Hoa đán của điện ảnh Trung Quốc cùng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên.

Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 1

Vẻ đẹp của Nghê Ni cũng được xem là lạ trong làng giải trí Hoa ngữ. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt giàu biểu cảm và diễn xuất đa dạng, tinh tế cùng khả năng đọc thoại tốt, Nghê Ni có đầy đủ tố chất của một ngôi sao điện ảnh xuất sắc được truyền thông, giới chuyên môn và người hâm mộ thừa nhận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Nghê Ni trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng. Xuất hiện với tạo hình sườn xám, cùng với visual đầy cổ điển, ma mị chuẩn nhan sắc những cô gái thời Trung Hoa Dân Quốc. Nhiều khán giả không ngớt lời ngợi khen cho vẻ đẹp của Nghê Ni như sinh ra để dành cho bộ sườn xám này.

Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 2Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 3Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 4Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 5Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 6Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 7Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 8Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 9Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 10Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 11Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 12Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 13Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 14Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 15Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 16Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 17Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 18Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 19Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 20Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 21

Như Mộng Chi Mộng là vở kịch thứ 2 mà cô tham gia sau Yêu Yêu Động Bát. Câu chuyện lấy bối cảnh rộng khắp, từ Đài Bắc, đến Paris, qua Thượng Hải; thời gian trải dài từ thế kỉ 20 đến thế kỉ 21. Nghê Ni vào vai Cố Hương Lan là danh kỹ bậc nhất Thượng Hải những năm 30. Thương nhân Vương tiên sinh si mê nàng, nhưng ông ta làm ăn thua lỗ không đủ khả năng chuộc nàng về. Lúc ấy, lãnh sự Pháp – bá tước Henry cũng yêu nàng, muốn đưa nàng về nước cưới làm vợ. Vì thế Hương Lan từ biệt Vương tiên sinh, nhưng Vương không thể chấp nhận, uống thuốc độc tự sát ngay trước mặt nàng.

Tạo hình sườn xám của Nghê Ni đầy cổ điển, ma mị trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng - Ảnh 22

Cố Hương Lan theo bá tước về Pháp, nàng trở thành nữ chủ nhân của lâu đài. Bá tước coi Hương Lan là một thứ hiện vật Trung Quốc quý giá. Ông đưa Hương Lan đến Paris học vẽ, hi vọng nàng sẽ trở thành một nghệ thuật gia. Nhờ đó, nàng quen biết một nhóm họa sĩ điên rồ, cùng bọn họ trải qua những ngày tháng phóng túng, mà bá tước cũng không hề có ý cản trở nàng. Sau đó, bá tước thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe lửa, để lại cho Hương Lan một khoản nợ kếch xù. Nàng phải thế chấp lâu đài, sống lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, rồi trở thành bảo mẫu của một phụ nữ người châu Phi.

Khi làm việc trong nhà, Hương Lan phát hiện nam chủ nhân của ngôi nhà chính là bá tước. Chịu đả kích nặng nề, nàng quyết tâm trả thù. Lúc ấy, Vương tiên sinh tìm được Hương Lan ở Paris và bảo nàng cùng ông về nước. Bá tước được chẩn đoán mắc ung thư, Hương Lan đã đến gặp mặt ông lần cuối rồi theo Vương tiên sinh về Trung Quốc.

 

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