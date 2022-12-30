Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ tung trailer chính thức, netizen chú ý vì một điều?

Mới đây, dự án truyền hình Tây Xuất Ngọc Môn do Nghê Ni và Bạch Vũ đóng chính vừa phát hành trailer chính thức. Theo đó, trong đoạn trailer được lấy bối cảnh chủ yếu ở sa mạc rộng mênh mông ngút ngàn, qua đó khắc họa một loạt các phân đoạn hành động vô cùng kịch tính như đấu súng, đua xe... của cặp đôi chính.

Được biết, Tây Xuất Ngọc Môn được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Vĩ Ngư. Lấy bối cảnh chủ yếu là sa mạc, những thành trì cổ, nội dung huyền bí ma mị nhưng đồng thời cũng rất lãng mạn, cảm xúc. Nhân vật nữ chính Diệp Lưu Tây (Nghê Ni), bị mất trí nhớ. Còn nhân vật nam chính là Xương Đông (Bạch Vũ), anh có người vợ bị chết mất xác trong một trận bão cát. Diệp Lưu Tây và Xương Đông bất đắc dĩ chọn đồng hành cùng nhau, đi vào sa mạc, một người tìm kiếm trí nhớ, một người tìm kiếm người thân. Trên hành trình đó, họ đã khám phá ra bí ẩn về Ngọc Môn Quan trong truyền thuyết. Những trận bão cát trong sa mạc ẩn chứa quỷ dị, mang màu sắc huyền bí, hé mở những bí mật khiến người ta khó lòng tin nổi.

Theo các fan nguyên tác, thế giới mà Vĩ Ngư xây dựng trong Tây Xuất Ngọc Môn rất cuốn hút. Không chỉ có một cốt truyện cuốn hút, Tây Xuất Ngọc Môn còn đề cập đến chủ đề rằng liệu yêu ma quỷ quái có đáng sợ bằng lòng người hay không khiến người xem phải suy ngẫm.

Nữ chính Nghê Ni được đánh giá là hoàn hảo với vai Diệp Lưu Tây mạnh mẽ, thẳng thắn, thiện chiến, dám yêu dám hận mà nguyên tác đã miêu tả. Nam chính Bạch Vũ có diễn xuất từ lâu đã không còn là điều phải nghi ngờ. Thậm chí, theo thời gian, diễn xuất của Bạch Vũ càng “chín”, càng thăng hoa, anh có thể thể hiện nhiều dạng vai với các nét tính cách và khí chất khác biệt.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Tây Xuất Ngọc Môn do Nghê Ni và Bạch Vũ đóng chính được lên sóng trong thời gian gần nhất.