Rộ tin Thẩm Nguyệt và Trần Kiến Bân chuẩn bị kết hợp trong dự án remake Ông Chú Của Tôi từng gây cơn sốt xứ Hàn

Mới đây, mạng xã hội xứ Hàn lan truyền thông tin bộ phim My Mister (Ông Chú Của Tôi) từng do IU và Lee Sun Gyun đóng chính nổi đình đám vào năm 2018 sẽ được Trung Quốc mua bản quyền làm lại. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính được cho là đang thảo luận cùng Trần Kiến Bân và Thẩm Nguyệt .

Trước đó bộ phim truyền hình Ông Chú Của Tôi của đài tvN được lên sóng lần đầu tiên vào năm 2018 với sự tham gia của các diễn viên Lee Sun Gyun, IU, Go Doo Shim, Park Ho San, Song Sae Byuk, Jang Ki Yong và Kwon Na Ra... Bộ phim đã ghi nhận tỷ suất người xem toàn quốc cao nhất thời điểm lên sóng.

Phim là cuộc hành trình lấy lại niềm tin cuộc sống của Lee Ji An (IU) sau khi gặp gỡ ba anh em nhà Park, trong đó có Park Dong Hoon (Lee Sun Kyun) - một kiến trúc sư nhiệt huyết và luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Tất cả họ đến bên nhau, cùng nhau chữa lành những "vết thương" và tìm kiếm hơi ấm của hạnh phúc giữa thành phố đông đúc và lạnh lẽo. Quý Ông Của Tôi xoáy sâu vào những sự thật "bình thường đến khác thường" về cuộc sống và con người ở đô thị lớn. Phía sau sự hào nhoáng của đèn đường, những toà nhà chọc trời là không ít những tấm lưng đang gồng mình để sinh tồn với chi phí đắt đỏ mỗi ngày.

Trên thực tế, thông tin về bản remake Ông Chú Của Tôi lần đầu tiên được đăng trên Weibo là từ tháng tháng 11 năm ngoài. Vào thời điểm đó, Thẩm Nguyệt được cho là đã được đề nghị đóng vai chính nhưng cô đã phủ nhận tin tức. Tuy nhiên gần đây, dự án này lại một nữa đang thu hút sự chú ý trên các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc.

Thẩm Nguyệt nổi lên như một hiện tượng sau “cơn sốt” thanh xuân năm 2017 – Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp. Bằng diễn xuất đáng yêu, nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh “nữ thần thanh xuân thế hệ mới”.

Trần Kiến Bân là một trong những diễn viên gạo cội của showbiz Hoa Ngữ trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn Hoàng đế Ung Chính trong bộ phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Bên cạnh đó, Trần Kiến Bân còn được chú ý nhất với vai Tào Tháo trong bộ phim truyền hình Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 được phát sóng trên CCTV.