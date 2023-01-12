Thẩm Nguyệt mang không khí vẻ đẹp mỹ nhân cổ trang thập niên cũ trong tạo hình Song Nhi của Lộc Đỉnh Ký

Thẩm Nguyệt từng được coi là "Trịnh Sảng thứ 2" khi thành công chỉ qua một tác phẩm Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Mái đầu nấm đặc trưng, nét ngây ngô, đáng yêu đậm chất tình đầu giúp Thẩm Nguyệt có một khởi đầu rực rỡ. Nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh "nữ thần thanh xuân thế hệ mới".

Mới đây, khi tham gia vào chương trình Lớp Học Vô Hạn Siêu Việt, Thẩm Nguyệt đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ với tạo hình cổ trang đẹp mãn nhãn của mình. Theo đó, cô nàng tham gia trợ diễn trong bộ phim Lộc Đỉnh Ký với vai diễn Song Nhi.

Nhiều khán giả khen ngợi tạo hình và nhan sắc của Thẩm Nguyệt mang không khí của những mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ thập niên 80-90. Một số khác nhìn cô nàng khá giống Tiểu Yến Tử của Hoàng Châu Cách Cách 1998, một vai diễn đình đám, bước ngoạt lớn trong sự nghiệp của Triệu Vy.

Cũng tại chương trình này, Thẩm Nguyệt đã chia sẻ chuyện quá khứ khi mới vào nghề. Theo đó, tiền cát xê cô nàng nhận được lần đầu tiên đi diễn đã ‘không cánh mà bay’. Cô cho biết mình để trong chiếc túi trong xe, nhưng sau khi đi vệ sinh quay về thì phát hiện số tiền đã biến mất.

Được biết, Thẩm Nguyệt từng được báo chí Hong Kong bầu chọn là một trong bốn tiểu Hoa thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Song, diễn xuất của nữ diễn viên xem ra chưa thể theo kịp danh tiếng ấy. Nhiều năm đóng phim và thường được giao vai nữ chính, nhưng diễn xuất của Thẩm Nguyệt vẫn nằm ở mức dưới trung bình.

Gần đây, Thẩm Nguyệt có dự án Bạn Trai Phản Diện Của Tôi đóng chính cùng Trần Triết Viễn vừa đóng máy. Các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án chính thức lên sóng để xem diễn xuất của cô nàng có tiến bộ và bùng nổ hơn hay không.