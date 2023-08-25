'Nữ hoàng thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ về ý nghĩa thực sự về cái tên được bố đặt cho mình khiến netizen cảm động

Thẩm Nguyệt từng được coi là 'Trịnh Sảng thứ 2' khi thành công chỉ qua một tác phẩm Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp . Mái đầu nấm đặc trưng, nét ngây ngô, đáng yêu đậm chất tình đầu giúp Thẩm Nguyệt có một khởi đầu rực rỡ. Nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh 'nữ thần thanh xuân thế hệ mới'.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một chi tiết thú vị về cái tên của Thẩm Nguyệt. Theo đó, cô nàng từng chia sẻ rằng bố của cô khi đặt tên cho cô không giống như những vị phụ huynh khác là đặt nhiều kỳ vọng vào cái tên của con. Ngược lại, ông ấy đặt cho Thẩm Nguyệt với hy vọng con mình có thể như vầng trăng sáng, không cần quá chói lóa mà vẫn có thể tỏa ra ánh sáng dịu dàng giữa đêm đen.

Ngoài ra, cô còn có tên thường gọi ở nhà là ‘Vi Vi’, bố cô hy vọng với cái tên này thì con gái của mình sẽ giống như một hạt bụi nhỏ, có thể tự do tự tại bay lượn giữa không trung.