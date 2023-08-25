'Nữ hoàng thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ về ý nghĩa thực sự về cái tên được bố đặt cho mình khiến netizen cảm động

Thẩm Nguyệt đã từng chia sẻ trong một chương trình về ý nghĩa cái tên được bố đặt cho mình khiến netizen cảm động.
- Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình
- Thẩm Nguyệt và Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào trên tạp chí Cosmo, nhan sắc giống nhau đến không ngờ
Thẩm Nguyệt từng được coi là 'Trịnh Sảng thứ 2' khi thành công chỉ qua một tác phẩm Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Mái đầu nấm đặc trưng, nét ngây ngô, đáng yêu đậm chất tình đầu giúp Thẩm Nguyệt có một khởi đầu rực rỡ. Nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh 'nữ thần thanh xuân thế hệ mới'.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền một chi tiết thú vị về cái tên của Thẩm Nguyệt. Theo đó, cô nàng từng chia sẻ rằng bố của cô khi đặt tên cho cô không giống như những vị phụ huynh khác là đặt nhiều kỳ vọng vào cái tên của con. Ngược lại, ông ấy đặt cho Thẩm Nguyệt với hy vọng con mình có thể như vầng trăng sáng, không cần quá chói lóa mà vẫn có thể tỏa ra ánh sáng dịu dàng giữa đêm đen.
Ngoài ra, cô còn có tên thường gọi ở nhà là ‘Vi Vi’, bố cô hy vọng với cái tên này thì con gái của mình sẽ giống như một hạt bụi nhỏ, có thể tự do tự tại bay lượn giữa không trung.
Bên cạnh đó, Thẩm Nguyệt cũng tiết lộ em trai của cô có tên là Á Chu (‘Chu’ nghĩa là con thuyền). Hình ảnh vầng trăng trong tên của cô thường thấy có hình dáng giống con thuyền. Chính vì thế, tên của em trai cô có ý nghĩa là con thuyền thứ 2 trong gia đình.
Được biết, sau thành công của vai nữ chính trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp, Thẩm Nguyệt từng được báo chí Hong Kong bầu chọn là một trong bốn tiểu Hoa thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Song, diễn xuất của nữ diễn viên xem ra chưa thể theo kịp danh tiếng ấy. Nhiều năm đóng phim và thường được giao vai nữ chính, nhưng diễn xuất của Thẩm Nguyệt vẫn nằm ở mức dưới trung bình.