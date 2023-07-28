Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Thẩm Nguyệt gây sốt với quan điểm về vấn đề 'giới tính' trong mối quan hệ 'bạn thân'.

Thẩm Nguyệt từng được coi là 'Trịnh Sảng thứ 2' khi thành công chỉ qua một tác phẩm Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Mái đầu nấm đặc trưng, nét ngây ngô, đáng yêu đậm chất tình đầu giúp Thẩm Nguyệt có một khởi đầu rực rỡ. Nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh 'nữ thần thanh xuân thế hệ mới'.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi có tình bạn trong sáng giữa hai người bạn khác giới hay không, Thẩm Nguyệt đã hỏi ngược lại MC: “Vậy bạn cho rằng giữa hai người cùng giới thì chắc chắn sẽ là tình bạn trong sáng sao”.

Bên cạnh đó, cô còn cho rằng nhiều người cứ lấy ‘giới tính’ để phán đoán sự chân thành trong mối quan hệ: “Tôi cảm thấy rất lạ là sao mọi người cứ luôn lấy giới tính ra để phán đoán sự chân thành trong một số mối quan hệ”.

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho Thẩm Nguyệt vì có cách trả lời sâu sắc và cởi mở. Họ cho rằng câu trả lời của cô giúp họ ‘mở ra một chân trời mới’ về tình yêu và tình bạn. Theo đó, họ cũng cho rằng tình yêu không có sự phân biệt giới tính thì tình bạn cũng vậy.

Được biết, sau thành công của bộ phim, Thẩm Nguyệt từng được báo chí Hong Kong bầu chọn là một trong bốn tiểu Hoa thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Song, diễn xuất của nữ diễn viên xem ra chưa thể theo kịp danh tiếng ấy. Nhiều năm đóng phim và thường được giao vai nữ chính, nhưng diễn xuất của Thẩm Nguyệt vẫn nằm ở mức dưới trung bình.

Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình Mới đây, khi tham gia ghi hình cho một chương trình, Thẩm Nguyệt đã hóa thân thành nhân vật mà cô từng thủ vai trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp cách đây 6 năm khiến fan hâm mộ không khỏi bồi hồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tham-nguyet-gay-sot-voi-quan-iem-ve-van-e-gioi-tinh-trong-moi-quan-he-ban-than-605695.html