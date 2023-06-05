Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình

Sao quốc tế 05/06/2023 19:08

Mới đây, khi tham gia ghi hình cho một chương trình, Thẩm Nguyệt đã hóa thân thành nhân vật mà cô từng thủ vai trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp cách đây 6 năm khiến fan hâm mộ không khỏi bồi hồi.

Thẩm Nguyệt từng được coi là 'Trịnh Sảng thứ 2' khi thành công chỉ qua một tác phẩm Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Mái đầu nấm đặc trưng, nét ngây ngô, đáng yêu đậm chất tình đầu giúp Thẩm Nguyệt có một khởi đầu rực rỡ. Nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh 'nữ thần thanh xuân thế hệ mới'.

Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình - Ảnh 1

Mới đây, khi tham gia ghi hình cho chương trình Thanh Xuân Hoàn Du Ký, Thẩm Nguyệt đã hóa thân thành nhân vật Trần Tiểu Hy mà cô từng thủ vai trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Nhiều fan hâm mộ bộ phim đã không khỏi bồi hồi và cho rằng dù đã gần 6 năm trôi qua nhưng nhan sắc của Thẩm Nguyệt vẫn không có sự khác biệt.

Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình - Ảnh 2Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình - Ảnh 3Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình - Ảnh 4Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình - Ảnh 5

Chọn chủ đề quen thuộc nhưng trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp vẫn được đánh giá là tựa phim hấp dẫn cao nhờ lồng ghép nhiều yếu tố tình cảm, lãng mạn. Từng cung bậc cảm xúc của tuổi học trò được lột tả qua diễn xuất chân thật của Hồ Nhất Thiên (Giang Thần) và Thẩm Nguyệt (Tiểu Hy). Chính điều này đã giúp phim tạo ‘cơn sốt’ vào năm 2017 khi ra mắt khán giả.

Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình - Ảnh 6

Được biết, sau thành công của bộ phim, Thẩm Nguyệt từng được báo chí Hong Kong bầu chọn là một trong bốn tiểu Hoa thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Song, diễn xuất của nữ diễn viên xem ra chưa thể theo kịp danh tiếng ấy. Nhiều năm đóng phim và thường được giao vai nữ chính, nhưng diễn xuất của Thẩm Nguyệt vẫn nằm ở mức dưới trung bình.

Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình - Ảnh 7

Gần đây, Thẩm Nguyệt có dự án Bạn Trai Phản Diện Của Tôi đóng chính cùng Trần Triết Viễn vừa đóng máy. Các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án chính thức lên sóng để xem diễn xuất của cô nàng có tiến bộ và bùng nổ hơn hay không.

 

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