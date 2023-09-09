Lưu Thi Thi trang điểm đơn giản vẫn đẹp nao lòng, vẻ ngoài thoát tục bao năm vẫn không đổi

Mới đây, trong bộ ảnh tự đăng tải, nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi phong cách quý cô sang trọng nhưng nhẹ nhàng với mái tóc xoăn, xoã ngang eo, cách trang điểm nhấn vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhưng không quá phô trương.

Lưu Thi Thi là một trong những nữ diễn viên gắn liền với hình tượng “băng thanh ngọc khiết” của làng giải trí Hoa Ngữ. Không chỉ thu hút với lối diễn xuất tự nhiên, đời tư “vắng bóng” scandal, cô nàng còn gây ấn tượng bởi khí chất thanh tao cùng visual trong veo.

Bà xã Ngô Kỳ Long chọn 1 chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ, đơn giản nhưng không đơn điệu. Tất cả tạo nên tổng thể hài hoà, dịu dàng vốn có của nữ diễn viên.

Được biết, mỹ nhân sinh năm 1987 đang có dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp nhận được sự chờ đợi của người hâm mộ.

Hồ yêu tiểu hồng nương là dự án chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng gồm ba phần: Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Nội dung chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình giữa người với yêu mang yếu tố kỳ bí, huyền ảo tựa như tác phẩm Liêu trai chí dị của tác giả Bồ Tùng Linh.

Hồ yêu hồng nương vốn dĩ mang thân phận là người chuyên mua bán ký ức từ kiếp trước. Loài yêu khi rơi vào lưới tình nếu không muốn mất đi ký ức của người thương khi luân hồi chuyển kiếp sẽ tìm đến Hồ yêu hồng nương mong giữ lại ký ức khi đầu thai. Suốt quá trình mua bán ký ức, Hồ yêu hồng nương nhiều lần chứng kiến những mối tình khắc cốt ghi tâm, từ đó tạo nên những câu chuyện cảm động, thần bí không ai ngờ tới.

Trong phần phim Trúc Nghiệp, nội dung chủ yếu sẽ xoay quanh tình yêu của Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi) và Vương Quyền Bá Nghiệp (Trương Vân Long). Bá Nghiệp khi ấy là một trang thanh niên tuấn kiệt, kết giao với nhóm bạn tuổi trẻ tài cao cùng nhau lập nên tổ chức Mặt Nạ. Một lần gặp nạn, Bá Nghiệp tình cờ cứu Hoài Trúc, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tuy vậy, trong quá trình khi hành hiệp, tổ chức Mặt Nạ gặp nhiều biến cố sinh tử đau lòng khiến tinh thần của Bá Nghiệp hoàn toàn sụp đổ.

Trong lúc này, đệ tử Kim Diện Hỏa Thần của Đông Phương gia giết chết sư phụ, ép Đông Phương Hoài Trúc thành thân với mình hòng có được khả năng đặc biệt của Đông Phương linh tộc. Bất đắc dĩ, Vương Quyền Bá Nghiệp phải đồng ý kế thừa vị trí gia chủ họ Vương Quyền, hiệu lệnh gia tộc ra tay cứu Đông Phương gia và cưới Đông Phương Hoài Trúc làm thiếp.

Lưu Thi Thi sinh năm 1987 tại Bắc Kinh. Sau thời gian dài gắn bó với chuyên ngành múa ba lê, người đẹp bất ngờ chuyển hướng sang con đường phim ảnh.

Với vai diễn khó quên Mã Nhĩ Thái Nhược Hy trong tác phẩm Bộ bộ kinh tâm, nữ diễn viên trở thành gương mặt mới đầy tiềm năng được công chúng săn đón. Năm 2016, cô nàng chính thức lên xe hoa sau thời gian dài tìm hiểu với nam nghệ sĩ Ngô Kỳ Long.