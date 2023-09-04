Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2023: Tình cảm của Dương Dương Vương Sở Nhiên vẫn luôn ổn định, con của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi sẽ học ở trường quốc tế?

Sao quốc tế 04/09/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Tuấn Khải và Đặng Giai Giai hợp tác quay phim điện ảnh, âm thầm quay 2 tháng sắp đóng máy. Vai diễn của Vương Tuấn Khải là 1 cậu bé lưu lạc nhưng mọi người đều khen vẫn rất đẹp. Rất lâu rồi cậu ấy không nhận phim truyền hình, bộ tiếp theo có thể là 1 bộ truyền hình nam tần.

2. "Ninh An Như Mộng" đã được cấp phép phát sóng nhưng do kế hoạch marketing thay đổi nên tạm hoãn, nam nữ chính không muốn buộc chặt nhau để quảng bá phim.

3. Quay xong "Trường Tương Tư", đạo diễn Đồng Hoa có ấn tượng tốt về Đàn Kiện Thứ, nên đã mời anh ấy đóng bộ tiếp theo do mình biên kịch. Đây là 1 bộ khoa học viễn tưởng hiện đại, sẽ quay trong cuối năm nay. Những nam diễn viên khác trong "Trường Tương Tư" không có đãi ngộ này.

4. Âu Dương Na Na đang thực hiện một số công việc để tạo sự chú ý cho bản thân. Cô ấy sợ bị công chúng lãng quên.

5. Con của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi sẽ học ở trường quốc tế.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2023: Tình cảm của Dương Dương Vương Sở Nhiên vẫn luôn ổn định, con của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi sẽ học ở trường quốc tế? - Ảnh 1

6. Hiện trạng thái của La Vân Hi quá gầy, anh ấy đành nhận toàn phim cổ trang để còn có trang phục gánh bớt hình thể. Phim hiện đại thật không có cách nào che giấu thể trạng.

7. Gu bạn gái của Đặng Vi là những cô gái phong cách âu mỹ. Gần đây cậu ấy và 1 hot girl mạng khá thân thiết.

8. Một nhân viên trong studio của Lưu Thi Thi nghỉ việc đã tiết lộ trạng thái mệt mỏi, hốc mắt trũng sâu của cô ấy ra ngoài. Sự việc khiến cô ấy bị chê bai khá nhiều.

9. Hiện tại, Hoàng Cảnh Du đang là bảo bối của dòng phim chính kịch. Rất nhiều tài nguyên chính kịch đều đưa anh ấy chọn trước rồi mới đến tay người khác. 

10. Dương Dương quay Phàm Nhân Tu Tiên rất thuận lợi. Tình cảm của anh ấy và Vương Sở Nhiên đang trong giai đoạn nồng cháy nên tâm trạng anh ấy đặc biệt tốt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2023: Tình cảm của Dương Dương Vương Sở Nhiên vẫn luôn ổn định, con của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi sẽ học ở trường quốc tế? - Ảnh 2

11. Ngô Lỗi có chấp niệm tiến vào vòng điện ảnh. Hiện cậu ấy không nhận phim truyền hình, thường xuyên tìm các đạo diễn phim điện ảnh trao đổi.

12. Tác phẩm điện ảnh mới của Hồ Ca được đầu tư lớn, dàn diễn viên thực lực, rất đáng mong đợi.

13. Thư Kỳ quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc.

14. Hiện tại, Lâm Nhất là tiểu sinh trọng điểm được Đường Nhân nâng đỡ. Công ty tìm rất nhiều tài nguyên nam chính cho anh ấy. Công ty cho rằng anh ấy thiếu 1 tác phẩm tốt để nổi tiếng hơn.

15. Mấy năm nay Triệu Lệ Dĩnh đã học được cách phản ứng trên bàn tiệc. Nếu tư bản muốn cô ấy mang người mới, trường hợp có thể từ chối sẽ khéo léo từ chối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên gần đây 'như hình với bóng', Châu Đông Vũ muốn cùng Lưu Hạo Nhiên phát triển ở thị trường điện ảnh?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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