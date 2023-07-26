Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 26/07/2023 09:25

Việc Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi đã phần nào bác bỏ tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa anh và vợ thời gian gần đây.

Ngày 25/7, trang Sina đăng tải hình ảnh bắt gặp Ngô Kỳ Long cùng con đến phim trường để thăm bà xã Lưu Thi Thi. Theo hình ảnh được đăng tải, nam tài tử diện đồ giản dị, lái xe vào hầm một tòa nhà chung cư ở Hoành Điếm của Lưu Thi Thi. Anh ngồi trên xe và trò chuyện với một người đàn ông bên ngoài, còn con trai ngồi ở ghế sau cùng bảo mẫu.

Có thể thấy, việc Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi đã phần nào bác bỏ tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa anh và vợ thời gian gần đây. Trước đó, Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi liên tục bị cộng đồng mạng đồn thổi "đường ai nấy đi", "hôn nhân trục trặc", một số phương tiện truyền thông còn đưa tin cả hai đang tiến hành ly hôn. Tuy nhiên, đứng trước loạt nghi vấn về vấn đề hôn nhân, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đều có động thái lên tiếng phủ nhận. 

Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 1

Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 2
Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi

Lần đầu gặp nhau khi hợp tác trong bộ phim cổ trang ngược tâm lấy đi nhiều nước mắt của khán giả "Bộ Bộ Kinh Tâm", Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long dần dần nảy sinh tình cảm với đối phương và tiến đến giai đoạn hẹn hò. Nếu trong phim, nếu Nhược Hy (Lưu Thi Thi thủ vai) và Tứ Gia (Ngô Kỳ Long thủ vai) không thể đến được với nhau thì ngoài đời cặp đôi lại cùng nhau vượt qua những thị phi để chạm tới một cái kết viên mãn.

Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 3

Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 4

Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 5
Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi được xem là một trong những cặp vợ chồng quyền lực và đáng ngưỡng mộ của giới giải trí Hoa ngữ

Sau 4 năm hẹn hò, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long chính thức “về chung một nhà” vào tháng 1/2015. Hôn lễ được tổ chức kín đáo chỉ có sự góp mặt của học hàng hai bên và bạn bè thân thiết của cặp đôi. Tuy khá riêng tư nhưng lễ cưới của cặp đôi vàng Cbiz vẫn gây “náo loạn” Weibo hơn 1 tuần với hàng loạt các hot search đạt gần 5 triệu lượt quan tâm. 5 năm sau, cả hai đón con trai đầu lòng kháu khỉnh có biệt danh là Bộ Bộ. 

Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 6

Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 7
Sau đám cưới, Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi đều kín tiếng, khiến họ đối mặt tin đồn hôn nhân rạn nứt

 

 

Hiện tại, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi được xem là một trong những cặp vợ chồng quyền lực và đáng ngưỡng mộ của giới giải trí Hoa ngữ. Suốt 8 năm hôn nhân, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi thường xuyên dính phải tin đồn gặp trục trặc nhưng cả hai đều lên tiếng bác bỏ.

 

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Suốt thời gian qua, vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ít lần vướng nghi vấn hôn nhân rạn nứt, ngoại tình, thậm chí là ly hôn.

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