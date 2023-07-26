Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt

Ngày 25/7, trang Sina đăng tải hình ảnh bắt gặp Ngô Kỳ Long cùng con đến phim trường để thăm bà xã Lưu Thi Thi. Theo hình ảnh được đăng tải, nam tài tử diện đồ giản dị, lái xe vào hầm một tòa nhà chung cư ở Hoành Điếm của Lưu Thi Thi. Anh ngồi trên xe và trò chuyện với một người đàn ông bên ngoài, còn con trai ngồi ở ghế sau cùng bảo mẫu.

Có thể thấy, việc Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi đã phần nào bác bỏ tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa anh và vợ thời gian gần đây. Trước đó, Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi liên tục bị cộng đồng mạng đồn thổi "đường ai nấy đi", "hôn nhân trục trặc", một số phương tiện truyền thông còn đưa tin cả hai đang tiến hành ly hôn. Tuy nhiên, đứng trước loạt nghi vấn về vấn đề hôn nhân, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đều có động thái lên tiếng phủ nhận.