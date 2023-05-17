Rộ tin vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long 'chiến tranh lạnh' suốt 3 năm, nguyên nhân do đâu?

Mới đây, trang Sohu dẫn nguồn tin từ truyền thông Hong Kong cho biết, vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã chiến tranh lạnh suốt 3 năm qua. Nguyên nhân tới từ quan điểm khác biệt giữa hai vợ chồng trong vấn đề học hành của cậu con trai đầu lòng.

Theo nguồn tin này, Ngô Kỳ Long muốn cho con trai học tại Đài Loan (Trung Quốc). Về phần Lưu Thi Thi, cô lại muốn để con trai theo học 1 trường tại Bắc Kinh. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới chuyện hai vợ chồng thường xảy ra tranh cãi và chiến tranh lạnh suốt 3 năm qua. Tới nay hai vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin được đăng tải trên mạng, chưa có bằng chứng rõ ràng. Phía Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ bởi chuyện tình đẹp và lãng mạn. Họ gặp nhau khi cùng hợp tác trong dự án Bộ bộ kinh tâm. Sau khi phim đóng máy, họ chính thức hò hẹn. Chuyện tình của họ từng đối mặt với sự phản đối của người hâm mộ bởi khoảng cách tuổi tác. Khi họ bắt đầu tìm hiểu, Lưu Thi Thi đang là một diễn viên mới, triển vọng và chưa từng vướng thị phi. Trong khi đó, Ngô Kỳ Long đã là một ngôi sao có tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân ồn ào và hơn bạn gái 17 tuổi. Nhiều khán giả cho rằng, họ không xứng đôi vừa lứa, không tin rằng, mối quan hệ này sẽ kéo dài.

Cặp đôi cũng có một cậu con trai chung nhưng cả hai lựa chọn không công khai hình ảnh, thông tin về con trai để bảo vệ cuộc sống riêng tư của em bé. Năm 2020, Lưu Thi Thi nhận lời tham gia các sự kiện và một số bộ phim trong khi Ngô Kỳ Long đảm nhận công việc trông con, quán xuyến gia đình giúp vợ.

Đầu năm 2022, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đối mặt tin đồn ly hôn. Nguyên nhân là vì cặp đôi hầu như không đăng tải hình ảnh chụp chung, sống kín tiếng. Tuy nhiên, ngay lập tức, đại diện hai bên đã lên tiếng đính chính và khẳng định, gia đình nam diễn viên vẫn đang êm ấm đồng thời khẳng định sẽ nhờ pháp luật xử lý những bên tung tin thất thiệt.

Tháng 7/2022, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long lại một lần nữa đối mặt tin đồn rạn nứt hôn nhân cùng nghi vấn nam diễn viên thế hệ 7X ngoại tình. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày dính tin đồn, chưa cần hai nhân vật chính lên tiếng phủ nhận, truyền thông Hoa ngữ đã thanh minh giúp họ.