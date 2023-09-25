Lưu Thi Thi tiết lộ lý do không làm khách mời thường trú trên show tống nghệ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Lưu Thi Thi trên song bìa tạp chí Cosmopolitan ngân thập (số tháng 10/2023). Trong bối cảnh trầm mặc giữa chốn thiên nhiên, cô nàng lộ diện với nhan sắc cổ điển, thanh thuần tựa như nàng thơ. Tuy gần 40 tuổi và là mẹ một con nhưng nàng tiểu hoa vẫn giữ được thần thái và nhan sắc ngày càng ‘lão hóa ngược’.

Đáng chú ý, trong buổi phỏng vấn của tạp chí này, Lưu Thi Thi cũng giải đáp lý do cô không tham gia làm khách mời thường trú trên show tống nghệ. Theo đó, cô cho biết bản thân vốn phản ứng chậm. Phơi bày ra điều này không phải là điều cô băn khoăn. Tuy nhiên, ai cũng có ưu điểm và nhược điểm, cô nàng cần tự tìm được sự cân bằng và miễn để bản thân cảm thấy thoải mái là điều quan trọng nhất. Chính vì thế, cô không muốn những việc bản thân không muốn làm sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Lưu Thi Thi được coi là ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ bởi vẻ đẹp thanh khiết. Không chỉ có nhan sắc, người đẹp còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất trong nhiều phim. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô kết hôn với Ngô Kỳ Long và sinh con trai đầu lòng vào năm 2019. Được biết, ông xã Lưu Thi Thi không chỉ là sao nam nổi tiếng tại Trung Quốc mà còn là đại gia có tầm trong giới kinh doanh.

Trở lại sau khi sinh con, cô tham gia bộ phim Tôi Thân Yêu nhưng bị chê diễn dở, đài từ tệ. Năm 2020, nữ diễn viên góp mặt trong dự án Lưu Kim Tuế Nguyệt và bị so sánh với Nghê Ni. Chính vì thế, cô đã không nhận dự án mới trong suốt 2 năm liền.

Cơ hội mới mở ra, thời gian gần đây, Lưu Thi Thi trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên với vai trò nữ chính. Dự án này được xem là tác phẩm chấm dứt thời kỳ ảm đạm trong sự nghiệp cho Lưu Thi Thi cũng như đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với thể loại cổ trang sau 5 năm kể từ Túy Linh Lung (2017). Bộ phim được kỳ vọng thành công giúp Lưu Thi Thi lấy lại tên tuổi như thời Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 2, Bộ Bộ Kinh Tâm.