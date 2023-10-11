"Hồ yêu tiểu hồng nương" vẫn gây tranh cãi vì lý do này dù có Dương Mịch, Thành Nghị, Lưu Thi Thi tham gia

Sao quốc tế 11/10/2023 07:15

"Hồ yêu tiểu hồng nương" là một trong những tác phẩm Hoa ngữ nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Nguyên do là tiểu thuyết gốc của phim khá nổi tiếng, dàn ê-kíp thực hiện cũng là những tên tuổi trong nghề.

Mới đây, ba phần "Hồ yêu tiểu hồng nương" đều đã chính thức chốt dàn diễn viên tham gia. Trong đó, đáng chú ý là loạt tên tuổi như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Trương Vân Long, Thành Nghị, Lý Nhất Đồng... Mặc dù lợi thế về sức hút và độ nhận diện truyền thông, nhưng những diễn viên này lại gây ra cuộc tranh cãi lớn từ phía khán giả.

Cụ thể, việc chọn dàn diễn viên trên 30 tuổi đóng vai những thiếu nam thiếu nữ đôi mươi (theo tiểu thuyết gốc) khiến công chúng không hài lòng. Theo đó, phần cuối của bộ phim mang tên "Hồ yêu tiểu hồng nương - Vương quyền thiên" đã công bố diễn viên chính là Thành Nghị và Lý Nhất Đồng.

'Hồ yêu tiểu hồng nương' vẫn gây tranh cãi vì lý do này dù có Dương Mịch, Thành Nghị, Lưu Thi Thi tham gia - Ảnh 1

Ngoài ra, phần phim "Nguyệt hồng thiên" vốn được quay xong cũng sẽ quay thêm phần bổ sung với sự tham gia của những diễn viên từ hai phần "Trúc nghiệp thiên", "Vương quyền thiên" ở vai trò cameo (diễn viên khách mời).

Dựa vào cách lựa chọn diễn viên này của ê-kíp, nhiều khán giả đoàn phim đang muốn tạo sự liên kết cho 3 phần phim. Trong đó, ở mỗi phần đều có những ngôi sao tên tuổi, lưu lượng cao sẽ khiến công chúng tò mò, quan tâm theo dõi những phần sau. Đây được xem là hướng đi khôn ngoan của đoàn phim. Thậm chí, còn có thông tin cho rằng với cách lựa chọn, sắp xếp này, phim khó thất bại. 

'Hồ yêu tiểu hồng nương' vẫn gây tranh cãi vì lý do này dù có Dương Mịch, Thành Nghị, Lưu Thi Thi tham gia - Ảnh 2

Tuy nhiên, việc đoàn phim chọn các ngôi sao đều trên 30 tuổi để đóng những vai thiếu niên ở độ tuổi dưới 20 gây tranh cãi lớn. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng ê-kíp bất chấp tính logic của phim để lựa chọn những ngôi sao tên tuổi nhằm mong hút truyền thông, sự quan tâm của công chúng.

Trong đó, việc khán giả không hài lòng khi ở phần "Nguyệt hồng thiên" nữ chính là Dương Mịch. Năm nay cô đã 37 tuổi nhưng thủ vai thiếu nữ đôi mươi. Riêng nam chính được thủ vai bởi Cung Tuấn.

Trong khi đó, ở phần "Trúc nghiệp thiên", nữ chính giao cho Lưu Thi Thi ở tuổi 36, riêng nam chính là Trương Vân Long 35 tuổi. Ở phần "Vương quyền thiên", nam chính Thành Nghị 33 tuổi, nữ chính Lý Nhất Đồng 33 tuổi.

'Hồ yêu tiểu hồng nương' vẫn gây tranh cãi vì lý do này dù có Dương Mịch, Thành Nghị, Lưu Thi Thi tham gia - Ảnh 3

Dù gặp tranh cãi vì độ tuổi diễn viên chênh lệch nhưng rõ ràng không ít khán giả đánh giá các ngôi sao kể trên cũng góp phần không nhỏ tạo độ chú ý nhất định cho phim. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng việc các diễn viên đóng vai nhỏ hơn so với tuổi thật không hiếm trên màn ảnh Hoa ngữ. 

Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy?

Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy?

Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy?

Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch bất ngờ làm một việc nhân dịp đóng máy toàn đoàn

Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch bất ngờ làm một việc nhân dịp đóng máy toàn đoàn

'Tình địch một thời' của Dương Mịch có 'vía' làm 'tiểu tam', chồng hiện tại 'vô tâm', sự nghiệp không được khán giả nhớ mặt đặt tên

'Tình địch một thời' của Dương Mịch có 'vía' làm 'tiểu tam', chồng hiện tại 'vô tâm', sự nghiệp không được khán giả nhớ mặt đặt tên

Lý do Dương Mịch từng là nỗi 'e ngại' của các sao nam khi thực hiện những cảnh 'khóa môi', thân mật?

Lý do Dương Mịch từng là nỗi 'e ngại' của các sao nam khi thực hiện những cảnh 'khóa môi', thân mật?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi 'chiêu đãi' khán giả 'bữa tiệc nhan sắc' với loạt poster nhân vật

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi 'chiêu đãi' khán giả 'bữa tiệc nhan sắc' với loạt poster nhân vật

Thành Nghị chính thức 'yêu lần nữa' với 'chị gái' Bạch Lộc trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên

Thành Nghị chính thức 'yêu lần nữa' với 'chị gái' Bạch Lộc trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 15 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 2 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?