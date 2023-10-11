Cụ thể, việc chọn dàn diễn viên trên 30 tuổi đóng vai những thiếu nam thiếu nữ đôi mươi (theo tiểu thuyết gốc) khiến công chúng không hài lòng. Theo đó, phần cuối của bộ phim mang tên "Hồ yêu tiểu hồng nương - Vương quyền thiên" đã công bố diễn viên chính là Thành Nghị và Lý Nhất Đồng.

Mới đây, ba phần "Hồ yêu tiểu hồng nương" đều đã chính thức chốt dàn diễn viên tham gia. Trong đó, đáng chú ý là loạt tên tuổi như Dương Mịch , Lưu Thi Thi, Trương Vân Long, Thành Nghị, Lý Nhất Đồng... Mặc dù lợi thế về sức hút và độ nhận diện truyền thông, nhưng những diễn viên này lại gây ra cuộc tranh cãi lớn từ phía khán giả.

Ngoài ra, phần phim "Nguyệt hồng thiên" vốn được quay xong cũng sẽ quay thêm phần bổ sung với sự tham gia của những diễn viên từ hai phần "Trúc nghiệp thiên", "Vương quyền thiên" ở vai trò cameo (diễn viên khách mời).

Dựa vào cách lựa chọn diễn viên này của ê-kíp, nhiều khán giả đoàn phim đang muốn tạo sự liên kết cho 3 phần phim. Trong đó, ở mỗi phần đều có những ngôi sao tên tuổi, lưu lượng cao sẽ khiến công chúng tò mò, quan tâm theo dõi những phần sau. Đây được xem là hướng đi khôn ngoan của đoàn phim. Thậm chí, còn có thông tin cho rằng với cách lựa chọn, sắp xếp này, phim khó thất bại.

Tuy nhiên, việc đoàn phim chọn các ngôi sao đều trên 30 tuổi để đóng những vai thiếu niên ở độ tuổi dưới 20 gây tranh cãi lớn. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng ê-kíp bất chấp tính logic của phim để lựa chọn những ngôi sao tên tuổi nhằm mong hút truyền thông, sự quan tâm của công chúng.

Trong đó, việc khán giả không hài lòng khi ở phần "Nguyệt hồng thiên" nữ chính là Dương Mịch. Năm nay cô đã 37 tuổi nhưng thủ vai thiếu nữ đôi mươi. Riêng nam chính được thủ vai bởi Cung Tuấn.

Trong khi đó, ở phần "Trúc nghiệp thiên", nữ chính giao cho Lưu Thi Thi ở tuổi 36, riêng nam chính là Trương Vân Long 35 tuổi. Ở phần "Vương quyền thiên", nam chính Thành Nghị 33 tuổi, nữ chính Lý Nhất Đồng 33 tuổi.

Dù gặp tranh cãi vì độ tuổi diễn viên chênh lệch nhưng rõ ràng không ít khán giả đánh giá các ngôi sao kể trên cũng góp phần không nhỏ tạo độ chú ý nhất định cho phim. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng việc các diễn viên đóng vai nhỏ hơn so với tuổi thật không hiếm trên màn ảnh Hoa ngữ.