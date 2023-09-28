Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch bất ngờ làm một việc nhân dịp đóng máy toàn đoàn

Sao quốc tế 28/09/2023 19:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch bất ngờ làm một việc nhân dịp đóng máy toàn đoàn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cáp Nhĩ Tân 1944 do Tần Hạo và Dương Mịch đóng chính đã tung ra khoảnh khắc ‘behind the scene’ đặc biệt nhân dịp đóng máy toàn đoàn. Có thể thấy, Dương Mịch đã phô diễn thần thái, khí chất đặc trưng của nhân vật phản diện Quan Tuyết do mình đảm nhận.

Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch bất ngờ làm một việc nhân dịp đóng máy toàn đoàn - Ảnh 1Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch bất ngờ làm một việc nhân dịp đóng máy toàn đoàn - Ảnh 2Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch bất ngờ làm một việc nhân dịp đóng máy toàn đoàn - Ảnh 3

Bên cạnh lời khen ngợi Dương Mịch khá phù hợp với tạo hình cổ điển, tựa như những mỹ nhân thập niên cũ thì cũng có những lời ‘công kích’ dành cho cô nàng liên quan đến phiên vị. Theo đó, ở bộ phim này Dương Mịch sẽ đảm nhận vị trí phim 2 đứng sau Tần Hạo. Nhiều khán giả cho rằng từ khi rời Gia Hành, không có người chống lưng nên địa vị của cô nàng ngày càng giảm sút, dù là đỉnh lưu nhưng khi chuyển qua đóng chính kịch phải đóng phiên 2 sau sao nam khác.

Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch bất ngờ làm một việc nhân dịp đóng máy toàn đoàn - Ảnh 4

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng Tần Hạo là một trong những diễn viên phái thực lực của điện ảnh Hoa Ngữ. Anh có vô số tác phẩm thành công và thường xuyên thống trị bảng xếp hạng douban. Chính vì thế, Dương Mịch hợp tác cùng một nam diễn viên như thế thì nhận phiên 2 cũng không có gì khó hiểu.

Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch bất ngờ làm một việc nhân dịp đóng máy toàn đoàn - Ảnh 5

Cáp Nhĩ Tân 1944 kể về quá trình làm nhiệm vụ đầy nguy hiểm của chiến sĩ tình báo Tống Trác Văn (Tần Hạo). Anh được giao nhiệm vụ xâm nhập vào cơ quan đặc vụ Nhật đặt tại Cáp Nhĩ Tân. Nhờ Tống Trác Văn, nhiều đồng đội của anh đã được cứu, kế hoạch của kẻ địch cũng liên tiếp bị ảnh hưởng. Thế nhưng cũng vì điều này, Quan Tuyết (Dương Mịch) đã nghi ngờ và tiến hành các biện pháp nhằm tìm ra nội gián. Rất may là đến cuối cùng, Tống Trác Văn vẫn thoát thân thành công.

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