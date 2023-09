Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch bất ngờ làm một việc nhân dịp đóng máy toàn đoàn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cáp Nhĩ Tân 1944 do Tần Hạo và Dương Mịch đóng chính đã tung ra khoảnh khắc ‘behind the scene’ đặc biệt nhân dịp đóng máy toàn đoàn. Có thể thấy, Dương Mịch đã phô diễn thần thái, khí chất đặc trưng của nhân vật phản diện Quan Tuyết do mình đảm nhận.