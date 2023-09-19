Nhận 'gạch đá' khi lên sóng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn mang về doanh thu khủng cho nền tảng

Sao quốc tế 19/09/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Định Luật 80/20 Của Tình Yêu do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính đã mang về doanh thu khủng cho nền tảng dù nhận 'gạch đá' khi lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Định Luật 80/20 Của Tình Yêu do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính đã đứng top 1 doanh thu mảng phim truyền hình hiện đại, đứng thứ 2 trong danh sách doanh thu phim truyền hình hàng năm của nền tảng Tencent Video chỉ sau Trường Tương Tư (Dương Tử đóng chính).

Nhận 'gạch đá' khi lên sóng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn mang về doanh thu khủng cho nền tảng - Ảnh 1

Nhận 'gạch đá' khi lên sóng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn mang về doanh thu khủng cho nền tảng - Ảnh 2

Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Được biết, thời điểm khi lên sóng, phim nhận về ‘gạch đá’ hơn là lời khen. Khán giả thất vọng về kỹ năng diễn xuất cũng nhưng nhan sắc xuống cấp của Dương Mịch ở bất kỳ khung hình nào. Trong những cảnh quay cận, Dương Mịch lộ rõ nhược điểm da kém săn chắc, có dấu hiệu lão hóa ở tuổi U40.

Nhận 'gạch đá' khi lên sóng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn mang về doanh thu khủng cho nền tảng - Ảnh 3

Diễn xuất của Dương Mịch quá khoa trương, cứ cố gồng lên cho ra hình ảnh nữ luật sư tài giỏi chứ không thuyết phục được khán giả. Về phần Hứa Khải, hình tượng nhân vật là bậc thầy chơi chứng khoán cũng được làm qua loa, khiến khán giả xem phim nhìn qua đã thấy sự giả tạo.

Nhận 'gạch đá' khi lên sóng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn mang về doanh thu khủng cho nền tảng - Ảnh 4

Không những thế, Dương Mịch và Hứa Khải khi chung khung hình dù diễn vai tình yêu chị - em nhưng không khác gì ‘mẹ - con’. Chính vì thế, những cảnh quay tình cảm mà không tạo sự hứng thú cho người xem.

Nhận 'gạch đá' khi lên sóng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn mang về doanh thu khủng cho nền tảng - Ảnh 5

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi lên sóng nhưng vẫn không thể phủ nhận sức hút của bộ phim nói chung và Dương Mịch nói riêng. Được biết, Dương Mịch được mệnh danh là ‘nữ hoàng rating’, danh tiếng của cô nàng đã thống trị làng giải trí Hoa Ngữ một thời gian dài. Chính vì thế, đó là lý do khiến bộ phim dù bị chê nhưng vẫn mang về doanh thu ngất ngưỡng cho nền tảng.

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