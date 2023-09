'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt

Được biết, gần đây, Chúc Tự Đan đang ở phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hạ với vai nữ phụ Mộ Dao. Theo đó, dự án này do Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đóng chính. Nhiều dân tình cho rằng, so với bản gốc, tạo hình của Chúc Tự Đan có phần cầu kỳ hơn nên lại càng xinh đẹp, bắt mắt. So với nữ chính Ngu Thư Hân, ‘em gái’ Dương Mịch được nhận xét là chẳng hề thua kém.