'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt

Sao quốc tế 14/09/2023 19:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc xinh đẹp 'lay động lòng người' của 'em gái' Dương Mịch trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh Chúc Tự Đan trong tạo hình cổ trang. Theo đó, trong bộ bạch y được điểm xuyết hoa tuyết phối cùng mặt nạ trong suốt, cô nàng khiến dân tình không khỏi xuýt xoa với vẻ đẹp mong manh, lay động lòng người.

'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 1'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 2'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 3'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 4'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 5'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 6'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 7'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 8'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 9'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 10'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 11'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 12'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 13'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 14'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 15

Được biết, gần đây, Chúc Tự Đan đang ở phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hạ với vai nữ phụ Mộ Dao. Theo đó, dự án này do Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đóng chính. Nhiều dân tình cho rằng, so với bản gốc, tạo hình của Chúc Tự Đan có phần cầu kỳ hơn nên lại càng xinh đẹp, bắt mắt. So với nữ chính Ngu Thư Hân, ‘em gái’ Dương Mịch được nhận xét là chẳng hề thua kém.

'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 16

Chúc Tự Đan được biết đến với danh xưng ‘gà cưng’ của Dương Mịch vì thường xuyên được nàng tiểu Hoa dẫn đầu lứa 85 hỗ trợ, nâng đỡ hết lòng. Cô nàng sở hữu nét đẹp trong sáng, cô có thân hình mảnh mai cùng đôi mắt long lanh, dễ khiến người khác phải xiêu lòng.

'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 17

‘Em gái’ Dương Mịch từng chia sẻ rằng cô đam mê vũ đạo hơn là diễn xuất, tuy nhiên con đường phim ảnh lại vận vào cô, biến người đẹp trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Năm 2013, Chúc Tự Đan có vai diễn đầu tiên. Lúc đó, cô đóng vai một cô gái nông thôn trong vở kịch do đài truyền hình trung ương sản xuất.

Đến năm 2016, Chúc Tự Đan lại nổi lên với vai ác nữ Huyền Nữ trong siêu phẩm truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Nhiều nguồn tin hậu trường cho rằng một tay Dương Mịch sắp xếp để Chúc Tự Đan được đóng vai Huyền Nữ.

'Em gái' Dương Mịch xinh đẹp 'lay động lòng người' trong tạo hình cổ trang cùng mặt nạ trong suốt - Ảnh 18

Thành công từ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa giúp Huyền Nữ dễ dàng thăng tiến. Tiếp đến, cô đóng Nghìn Lẻ Một Đêm, Người Đàm Phán, Họa Tâm Sư, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký và đều để lại ấn tượng tốt cho khán giả.

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