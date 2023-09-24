'Tình địch một thời' của Dương Mịch có 'vía' làm 'tiểu tam', chồng hiện tại 'vô tâm', sự nghiệp không được khán giả nhớ mặt đặt tên

Sao quốc tế 24/09/2023 14:06

Dĩnh Nhi từng gây dấu ấn với khán giả khi thủ vai Hạ Đông Xuân trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Ít ai biết, nữ diễn viên còn được biết đến với scandal từng là ‘tiểu tam’ xen vào mối quan hệ của Dương Mịch và ‘chồng cũ' Lưu Khải Uy.

Dĩnh Nhi từng gây dấu ấn với khán giả khi thủ vai Hạ Đông Xuân trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Sở hữu vẻ visual sắc sảo cùng diễn xuất thực lực nhưng cô chỉ có thể diễn một số vai phụ ít suất diễn, không được khán giả nhớ mặt đặt tên. Bên cạnh đó, ít ai biết, Dĩnh Nhi còn được biết đến với scandal từng là ‘tiểu tam’ xen vào mối quan hệ của Dương Mịch và ‘chồng cũ Lưu Khải Uy.

'Tình địch một thời' của Dương Mịch có 'vía' làm 'tiểu tam', chồng hiện tại 'vô tâm', sự nghiệp không được khán giả nhớ mặt đặt tên - Ảnh 1

Được biết, vào năm 2011, trong quá trình cùng hợp tác trong Thiên Sơn Mộ Tuyết, Dĩnh Nhi và Lưu Khải Uy đã có không ít cảnh thân mật cực ‘cháy’. Điều này đã làm nổ ra không ít tin đồn tình cảm của cả 2. Thế nhưng, thời điểm đó, Lưu Khải Uy đang hẹn hò với Dương Mịch nên Dĩnh Nhi dính nghi vấn làm ‘tiểu tam’.

'Tình địch một thời' của Dương Mịch có 'vía' làm 'tiểu tam', chồng hiện tại 'vô tâm', sự nghiệp không được khán giả nhớ mặt đặt tên - Ảnh 2

Vào năm 2013, mâu thuẫn giữa 2 mỹ nhân này lên tới đỉnh điểm khi Dĩnh Nhi ‘vô tình’ hé lộ việc Dương Mịch đang mang thai. Thời điểm đó, Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn chưa ‘về chung một nhà’. Việc thông tin ‘ăn cơm trước kẻng’ sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng ‘thiếu nữ thanh thuần’ mà Dương Mịch cố công xây dựng. Chính vì thế, Dương Mịch đã ‘cạch mặt’ Dĩnh Nhi sau vụ ồn ào này.

'Tình địch một thời' của Dương Mịch có 'vía' làm 'tiểu tam', chồng hiện tại 'vô tâm', sự nghiệp không được khán giả nhớ mặt đặt tên - Ảnh 3

Không chỉ là ‘tình địch’ của Dương Mịch, Dĩnh Nhi còn có không ít bê bối tình ái tai tiếng khi lộ ảnh thân mật với đại gia Kỷ Hiểu Ba dù người đàn ông này đang có bạn gái là siêu mẫu Ngô Bội Từ. Bên cạnh đó, cô nàng còn có cách hành xử kém với bạn diễn Lưu Thi Thi khi đăng ảnh không được hoàn hảo để chúc mừng sinh nhật nàng tiểu hoa. Chính vì thế, nhiều khán giả đã có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho cô.

Đến khi kết hôn với Phó Tân Bác vào năm 2017 sau 2 năm hẹn hò, Dĩnh Nhi mới dần rời xa thị phi, lấy lại tình cảm từ công chúng. Được biết, Dĩnh Nhi quen biết với Phó Tân Bác khi cùng hợp tác trong bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 và dần nảy sinh tình cảm với nhau.

'Tình địch một thời' của Dương Mịch có 'vía' làm 'tiểu tam', chồng hiện tại 'vô tâm', sự nghiệp không được khán giả nhớ mặt đặt tên - Ảnh 4

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân của Dĩnh Nhi lại không phải toàn màu hồng. Được biết, ông xã của nữ diễn viên là người cực kỳ ‘sòng phẳng’ về vấn đề tiền nong và luôn chia chi phí 50/50 với bà xã.

'Tình địch một thời' của Dương Mịch có 'vía' làm 'tiểu tam', chồng hiện tại 'vô tâm', sự nghiệp không được khán giả nhớ mặt đặt tên - Ảnh 5

Có nguồn tin cho biết khi mang thai, Dĩnh Nhi phải tạm ngừng mọi công việc và không có thu nhập. Thế nhưng, ông xã cô cũng chẳng hề giúp đỡ vợ về mặt kinh tế khiến ‘tình địch một thời’ của Dương Mịch phải sống dè sẻn trong giai đoạn bầu bí. Không chỉ vậy, chỉ sau 9 ngày sinh con, Dĩnh Nhi đã vội vã tái xuất showbiz.

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