Lý do Dương Mịch từng là nỗi 'e ngại' của các sao nam khi thực hiện những cảnh 'khóa môi', thân mật?

Dương Mịch vốn xuất thân từ sao nhí nên có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất. Những tưởng, cô nàng sẽ có thể xử lý dễ dàng mọi cảnh quay, đặc biệt là cảnh hôn nhưng thực tế không như vậy. Ít ai biết, Dương Mịch từng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện cảnh hôn và một số sao nam cũng không muốn thực hiện cảnh thân mật này với cô.

Thời điểm khi Dương Mịch tham gia bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, đóng chính cùng Hồ Ca và có thực hiện cảnh hôn. Trong một chương trình, Hồ Ca được hỏi về cảm giác khi đóng cảnh hôn với Dương Mịch, nam diễn viên đã thẳng thắn trả lời: “Mỗi lần quay Dương Mịch đều rất ngượng ngùng”. Chính sự ngượng ngùng của Dương Mịch đã khiến những cảnh thân mật này phải quay đi quay lại nhiều lần, gây ảnh hưởng đến tiến độ làm phim.

Ngay cả ‘chồng cũ’ của Dương Mịch là Lưu Khải Uy cũng có cảm giác tương tự khi quay cảnh hôn cùng cô nàng. Theo đó, Lưu Khải Uy cho biết cảm thấy Dương Mịch khá vụng về trong những cảnh hôn nên phải quay lại rất nhiều.

Sau khi có chút tên tuổi trong giới giải trí, Dương Mịch bắt đầu đóng nhiều phim thần tượng. Được biết, trong thể loại phim thần tượng buộc phải thực hiện nhiều cảnh hôn. Cũng nhờ điều này, Dương Mịch đã học được cách quay cảnh này một cách chuyên nghiệp hơn.

Theo đó, trong bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch đã có nhiều cảnh ‘khóa môi’ táo bạo cùng với Triệu Hựu Đình khiến người xem đỏ mặt. Lúc này, nàng tiểu hoa lứa 85 đã không còn diễn vụng về cảnh này nữa mà thực hiện theo cách hoàn hảo nhất.

Đến dự án Phù Dao Hoàng Hậu, khi nam diễn viên Nguyễn Kinh Thiên không biết diễn cảnh thân mật thế nào, Dương Mịch đã đúc kết được kinh nghiệm đóng phim thần tượng nhiều năm mà kiên nhẫn giải thích cho anh chàng và thực hiện cảnh này một cách tốt nhất.

Gần đây, khi dự án Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch đã gây sốt khi diễn những cảnh thân mật cùng ‘đàn em’ Hứa Khải. Theo đó, nàng tiểu hoa đã chủ động âu yếm và có những cảnh hôn nóng bỏng cùng đàn em tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ.