Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy?

Sao quốc tế 10/10/2023 11:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ tiến hành quay bổ sung sau 1 năm đóng máy. Theo đó, một số diễn viên của 2 phần Trúc Nghiệp Thiên (Lưu Thi Thi và Trương Vân Long đóng chính) và Vương Quyền Thiên (Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính) sẽ đảm nhận vai trò cameo ở phần này.

Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy? - Ảnh 1

Nhiều khán giả cho rằng đạo diễn Vương Nhất Hủ đang quyết tâm nâng bạo cho phần Nguyệt Hồng Thiên và muốn trói 3 phần phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có liên quan với nhay. Họ còn cho rằng số phận của series này sẽ lệ thuộc vào phần Nguyệt Hồng. Nếu phần Nguyệt Hồng bạo thì khán giả sẽ đón chờ 2 phần còn lại, còn nếu flop thì diễn viên 2 phần còn lại sẽ được xem là cameo không hiệu quả.

Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy? - Ảnh 2Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy? - Ảnh 3

Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng việc đạo diễn quay bổ sung cũng là lẽ đương nhiên vì mối quan hệ giữa các nhân vật ở 3 phần có liên quan đến nhau. Theo đó, họ có mối quan hệ họ hàng ruột thịt lẫn quan hệ nhân quả trong thế giới người – yêu cùng chống lại cái ác. Chính vì thế, khán giả ủng hộ việc diễn viên chính của các phần sẽ trở thành cameo của phần còn lại.

Hiện tại, thông tin dự án án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn dự định quay bổ sung chưa có sự xác nhận từ phía đoàn phim nhưng vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy? - Ảnh 4

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Trong phần Nguyệt Hồng Thiên, Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng đại tỷ hồ yêu mạnh nhất của Hồ tộc, với nhan sắc kiêu kỳ xinh đẹp và sức mạnh bất phàm, Hồng Hồng nắm giữ số mệnh tộc Đồ Sơn và có sứ mệnh thống lĩnh toàn bộ liên minh Yêu tộc.

Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy? - Ảnh 5Hồ Yêu Tiểu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn chuẩn bị quay bổ sung sau 1 năm đóng máy? - Ảnh 6

Đại tỷ Hồ tộc cứu được Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn thủ vai) trong một dịp bất ngờ. Từ đó, cả hai luôn đồng hành cùng nhau và dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sự ngăn cách bởi dòng máu người và yêu khiến cả hai phải đối mặt với trùng trùng nguy hiểm.

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